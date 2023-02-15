10縣市低溫特報！今晨最低溫僅8.1℃ 最快「這天」回溫
中央氣象局表示，今（15）日持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，清晨最低溫8.1度出現在新北市富貴角測站，而中部以北及東北部低溫為10到12度，其他地方14、15度，沿海空曠地區更低，白天北部溫度回升有限，高溫只有13、14度，中部及花東約16到19度，只有南部稍高一些，可以來到21至23度。
編輯中心／綜合報導
氣象局針對全台10縣市發布低溫特報，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；
基隆市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局指出，明日仍會受強烈大陸冷氣團影響，使得中部以北及東半部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨易有輻射冷卻，10度以下低溫範圍擴大，西半部、東北部及東部都有局部10度以下低溫發生的機率，不過白天各地溫度較前一天回升，中南部日夜溫差大，不過到了週五強烈大陸冷氣團減弱後，各地氣溫便將回升。（編輯：林莞茜）