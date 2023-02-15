網傳佛光山「舍利子盜圖」引議！事實查核打臉：錯誤訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
佛光山《人間福報》鄭重發布聲明指出「保證照片的真實性，原檔都保留著」，對此，台灣事實查核中心14日晚間發布調查報告，該中心取得佛光山提供的13張原始檔案照片，透過檢視照片原始檔案工具檢視該批照片原始資料，可確認佛光山公布的照片，為同一時間、連續多張拍攝，拍攝裝置為iPhone 12 Pro Max，拍攝時間是2月14日凌晨1點，拍攝地點於高雄大樹區佛光山。
事實查核中心指出，照片背景為白盤的照片，一共有三張照片，兩張照片檔案類型為「HEIC」，確實是iPhone照片的儲存格式。但其中有一張為「JPG」檔案，這與網傳賣場圖卡為同一張照片，同時也是佛光山所屬的《人間福報》於2月14日上午10點21分發文採用的照片畫面。
查核中心檢視此張照片的「Metadata」 ，顯示拍攝日期是2023年2月14日上午1:03，照片拍攝的手機型號是iPhone12 Pro Max拍攝。但從這張照片的原始資料可看出，這張照片是由特定拍照軟體APP所拍攝，存為「JPG」檔，照片資料中並未儲存地理資訊。查核中心再用iPhone手機，來檢視另外2張原檔照片的GPS資料，經由Apple Map定位，可確認其拍攝地點是在高雄佛光山，拍攝時間為1點02分，而JPG檔照片拍攝於1點03分，時間連貫性合理。
查核中心表示，檢視這3張照片的原始數據，可知這是同一時間、連續多張的拍攝，且此系列的原始資料可確認是在2月14日凌晨1點，拍攝於高雄大樹區佛光山，拍攝裝置均同為iPhone 12 Pro Max。可知網傳所稱「佛光山公布的照片為淘寶盜圖」，並不合理。
查核中心也檢視網傳圖卡，該張圖卡顯示為「蝦皮賣場」，但是透過檢測，以Apple、Samsung、ASUS等不同廠牌手機實測，蝦皮網站上的中國賣場，出貨地會顯示為「海外」或是「Mainland China」，而非「中國」，經過比對，網傳照片並非真實蝦皮賣場擷圖。
另外，查核中心也說明，查核報告僅針對網傳賣場圖卡、佛光山原始檔案照片進行查核。至於舍利子之討論並不在本查核報告之範疇。（編輯：孫唯容）