這筆補助先拿！今起至3／17 符合2資格最高可請領5.76萬
為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部「111學年度第2學期失業勞工子女就學補助」今（15）日起至3月17日開放辦理，只要勞工是在2月17日前非自願離職，且在3月17日未就業、失業期間達到1個月以上，並經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼者便符合資格。
編輯中心／綜合報導
勞動部表示，申請人配偶110年度綜合所得總額須在新台幣148萬元以下、112年3月17日前沒有請領勞工保險老年給付並未參加政府機關促進就業性質相關方案，子女需為國內高中職或大專校院、具有正式學籍的學生；若勞工在3月17日前已就業，但去年3月17日到今年3月16日經核付失業給付或職訓生活津貼，且這段期間就業沒有超過3個月也可以請領。
補助金額為公立高中職子女每學期補助4000元；私立高中職子女每名6000元；公立大專校院子女每名1萬3600元；私立大專校院子女每名2萬4000元。
另對於離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等無法獨力負擔家計者，或有2名以上子女就讀大專校院的失業勞工，勞動部表示，補助金額再加給2成，因此最高可領5萬7600元。（編輯：林莞茜）