返金門探親後失聯！花蓮外役監受刑人脫逃20小時足跡曝光
一名正在花蓮自強外役監正在服刑的27歲受刑人魯宗龍，因多項詐欺與竊盜前科入監服刑，但他日前獲准返家探親卻逾時未歸，獄方趕緊通報，刑事警察局也立即發布緊急查緝專刊、成立專案小組追查，就在魯男脫逃20小時後，檢警發現他藏身在新北市汐止區某網咖內後前去逮人，並於昨（14）日押抵花蓮，由於此次涉犯脫逃罪，訊後發監執行。
編輯中心／綜合報導
據了解，受刑人魯宗龍於111年遭判2年8月入監服刑至今，犯下多項詐欺與竊盜前科，刑期剩不到1年，去年曾請求假釋被駁回，而他日前獲准返回金門探親3天，原訂13日晚間8時收假，但因班機起霧航班延誤，延遲返回花蓮，只是當他準備搭火車回花蓮後卻失聯。
自強外役監發現魯宗龍未歸脫逃，趕緊通報檢方，刑事警察局也立刻發佈查緝專刊緊急通緝，並成立專案小組進行追查，鐵路警察局也攜手辦案，發現魯男先搭火車到南港火車站後，轉車到台鐵汐科站便下車，花了130元，躲在汐止康寧路一家網咖內過夜且不敢外出。
經過20小時脫逃，檢警於14日下午3時許前往該網咖內逮人，並於檢方在晚間9時35分押抵花蓮，花蓮地檢署指出，該受刑人返家探視，卻在無正當理由下逾期未歸脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪嫌，訊後立即發監執行。（編輯：林莞茜）