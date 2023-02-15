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未來確診有望免隔離？5+N改0+N？　王必勝透漏未來3大工作重點

未來確診有望免隔離？5+N改0+N？　王必勝透漏未來3大工作重點
未來確診有望免隔離？5+N改0+N？　王必勝透漏未來3大工作重點

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內COVID-19疫情趨緩，防疫政策也陸續鬆綁，指揮中心在宣布室內口罩鬆綁政策後，2月13日記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝進一步報告未來指揮中心的3大工作重點。

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其中，王必勝提到，將調整輕症確診者隔離方式，未來確診隔離天數有望從5+N改為0+N。不過，目前指揮中心並未規劃實施的確切時間點，後續會依疫情走向於適當時機公布、實施。

口罩鬆綁下一步曝　工作朝3重點進行

日前，指揮中心正式宣布口罩第二階段鬆綁，確定2月20日起，室內僅有指定場所需依規定配戴口罩。而接下來指揮中心又會進行哪些鬆綁措施？未來工作又會朝哪些方向進行呢？

王必勝於2月13日記者會上表示，口罩第二階段鬆綁後，接下來指揮中心的工作有3大重點，包含「加強次世代疫苗接種」、「調整輕症確診者隔離方式」、「修正確診者通報定義」。

關於「加強次世代疫苗接種」的部分，王必勝提到，目前指揮中心持續計畫加強次世代疫苗的接種，也到各縣市參訪，聽聽地方意見，相信很快就能歸納出今（2023）年度的疫苗接種計畫。

確診隔離擬改為0+N　預計何時會實施？

而第二部分「調整輕症確診者隔離方式」，王必勝表示，輕症隔離措施目前傾向於從5+N進一步調整至0+N，之後會請專家開會討論，在適當時機就會推行相關政策。

未來確診者有望免隔離，此話一出引起許多人好奇，所謂的「適當時機」是否有確切時間呢？王必勝指出，目前未規劃確切時間點，若疫情下降或處於較低度流行的階段，就是較適當的時機。

王必勝進一步說明，若由5+N改為0+N，假設沒有強制隔離，而是用建議隔離的方式進行，對疫情的散佈可能還是有一定的影響，因此會在疫情穩定時推行相關措施，造成的衝擊也會比較小。

確診者通報定義也將改　未來僅通報重症？

另外，未來也將修正確診者的通報定義，王必勝表示，這部分應該會改為只通報重症病患，輕症確診者將不進行通報。

而目前有些國家已漸漸將COVID-19視為一般流行病，新加坡也在2月13日解編疫情指揮中心，並宣布相關措施進入常態化。王必勝透漏，未來視國內外疫情趨勢也會做這方面的調整。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56816

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