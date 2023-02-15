名家論壇》吳崑玉／郭董的情人節

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在情人節這一天，看來郭董是想跟國民黨「復合」且「再續前緣」的。但朱主席拖拖磨磨，硬是要拖過38婦女節才要開始想初選方案，恐怕3月14日白色情人節之前也成不了案。照國民黨黨務系統文火慢燉的習慣，4月5日清明節前能把辦法拿出來，去慈湖與頭寮跟經國先生報告就不錯了。再搞一、兩個月初選或協調，五月五過端午，能推出個粽子頭出來帶大家「包粽」，已經算是萬幸了。要是過程不順，中秋節前才人選出籠，開始整合，剩不到半年怎麼選?年輕沒耐性的郭董，猴急猴急的猴爺，等到那時黃花菜都涼了，怎憋得住這三、五個月?
其實，郭董是真的年輕氣盛，而且還在他企業主的思維中纏繞，才會這麼心急的搶先表態，想搶時間做點什麼?郭董沒想到，去年國民黨大勝，你以為是黨中央領導如何睿智?候選人如何奮戰?幹部們如何給力?錯。被派去南部輔選的小朋友說，蹲了三個月，啥事都沒做，高雄就拿了53萬票，比上次還好；台南43%點多，逼近現任黃市長只有5趴。新北一路「猴猴做代誌」，比佛系還佛系，簡直是在打禪七，依然一路狂掃。對民進黨的民怨，似乎已經大到國民黨不需要做什麼，只要有個人出來唸兩句口號，就能贏得大選。所以，郭董真是不懂朱主席的老謀深算哪!「拖」字訣不見得是為了他自己，看起來大局操盤也是需要如此。愈早出線，愈早被修理，一動還不如一靜，一靜還不如佛系，佛系又不如禪七，你個年輕氣盛急個啥勁兒?
其實郭董的急，意外曝露了他對取得總統大位的急切。如果真的只想「為台灣做點事情」，郭董可以做的事可多了。他可以找人來研究政策，提出若干大政方針；可以走訪地方派系大老，把宗廟系統逐一收編。更具體的，就像他去買疫苗，藍營政客只能罵罵蛋價飆漲，郭董卻可以自己買下個養雞場，超越現有所有業者規格，直接以量制價。新任內政部長提個住屋三箭，被罵到臭頭，郭董的財力卻足以買塊地，自己來蓋個青年社區造鎮，做起自家的「組屋」生意，租金只有市價的一半。覺得政府長照政策太差，郭董可以自己蓋長照中心，可以投資組建銀髮長青再就業中心，專門讓有專長專業，覺得自己一樣年輕氣盛的老人們再創事業第二春。當其他候選人還在談談、想想、猴猴做代誌的時候，郭董已經把該做的事都做完了。你們還在提政見，我已經在談業績，蝦郎甲蛙比?!
況且，在政治圈人類的眼中，郭董就是個「盤子」，誰都想湊上去舔一口。如果真選下去，一、兩百億跑不掉，錢花了還不見得看得到票。還不如把這些錢花在自己懂的事業上，就算選完還能留下個慈善家的名聲。而且做得好還能永續經營，創造就業，生根台灣社會，比慈濟還慈濟。何樂而不為呢?
回過頭來說，郭董若還在期待國民黨給他一張門票，那他就會被黨中央給捏著死穴，最後被弄到不生不死，進亦無門，退亦無路。如果他能跳開「黨」的魔咒，直接面對社會，搞不好所有的門都開了，不管那種動物都得自動讓路。何必因為店名叫作「鴻海」，就老愛在紅海裡廝殺，自創藍海，不行嗎?
政治無他，買空賣空而已。許多人愛插政治，但總是一遇到反彈攻擊，就跳回來說自己是小市民、「生意人」，一臉無辜受害者樣。有作用力就一定有反作用力，插政治就一定會被政治反噬，再聰明也跑不掉這條定律。真正精明的生意人，是懂得開山平湖，填海造陸的。當你手上有那麼多資源時，何苦下海與動物們搏鬥呢?
我沒有要勸退或勸進任何人的意思，只是想說明，政治圈的頭頭們，光鮮亮麗，卻多半是一早出門舔腳尾飯的窮光蛋，不論物理上或心理上都是。郭董大可不必與這些窮鬼們走同樣的路，頂多中元節普渡一下便可，有資源便有選項，何苦再下紅海，與群鬼們打架，打贏了也頂多當個地藏王菩薩呢?甚至一不小心，還把自己變成跟他們一樣的人呢?郭董既然覺得自己還有顆年輕的心，何不放手一試，走出一條不一樣的路呢?!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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