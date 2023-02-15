股神巴菲特減持台積電！股價跌多 台股早盤一度跌180點
美國CPI高於預期，美股四大指數昨（14）日漲跌互見，而台北股市今（15）日受到台積電股價弱勢影響而走跌，主要是股神巴菲特減持台積電持股，台積電早盤跌18元，來到527元，跌幅3.3%，也讓大盤一度跌180點以上，下殺來到15471點，跌幅0.9%。而今日盤面焦點為內需概念股，如觀光與連鎖餐飲，另外電動車與綠電概念股表現也很亮眼。
記者許家禎／台北報導
美國1月消費者物價（CPI）年增率6.4%，高於預期的6.2%，美股四大指數漲跌互見。美股道瓊指昨日下跌156.66點，或0.46%，收34089.27點；那斯達克指數上漲68.36點，或0.57%，收11960.15點；標普500指數下跌1.16點，或0.03%，收4136.13點；費城半導體指數上漲64.32點，或2.10%，收3121.63點。
股神巴菲特旗下的波克夏公司公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，而台積電今日股價也呈現弱勢，早盤跌18元，來到527元，跌幅3.3%，也影響大盤早盤一度跌180點以上，下殺來到15471點，跌幅0.9%。聯電跌0.7%，來到50元。世界先進跌逾1%、力積電則是小跌。
其他電子股，如聯發科跌1%，來到724元。旺宏上季EPS摔至14季新低，去年全年EPS降至4.85元，相對前年的6.48元下滑，旺宏今日股價慘綠，跌3.5%，來到35元。群創逆勢抗跌漲1%，鴻海、國巨、和碩、日月光相對抗跌走高。
電動車概念股為今日盤面焦點，康普、美琪瑪、系統電、新唐、康舒、中電漲2到3%。另外，綠電概念股表現也不錯，士電漲7%，中興電、華城、台船、上緯投控、亞力、大亞、永冠、碩禾、元晶、安集漲1到3%。
2月20日開放港澳來台自由行、普發6000元也將上路，帶動內需概念股，如觀光與連鎖餐飲類股鳳凰、易飛網、雄獅、山富、老四川、亞洲藏壽司、安心漲1到3%。