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中年婦胰臟癌晚期　「二線藥」新機轉助治療好轉！

中年婦胰臟癌晚期　「二線藥」新機轉助治療好轉！
中年婦胰臟癌晚期　「二線藥」新機轉助治療好轉！

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃俐綺報導】一位63歲退休主婦，去年因食慾不振、體重驟降，就醫竟發現罹患「胰臟癌」晚期，同時癌細胞已轉移至肺部，後續透過第一線的多重化學藥物治療，期間病情穩定；但隨著一線抗藥性增加，數月後病情突然惡化，一度讓病人與家屬不知所措，所幸經過醫師建議，透過新一代微脂體劑型「拓樸異構酶抑制劑」藥物搭配其他化療，順利續命至今。

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胰臟癌檢查不易、惡性高　確診中晚期居多

林口長庚醫院腫瘤科醫師黃文冠表示，大部分胰臟癌病患確診時，病情往往都相當棘手，因為胰臟屬狹長型，又位於上腹腔深處，附近有大量血管及淋巴，同時被其他臟器遮住，檢查十分不易；加上胰臟癌細胞分化不良、易複製的特性，讓疾病惡性高，治療上也顯得困難，導致預後不佳。

黃文冠醫師說明，根據統計，胰臟癌可以手術的比例約20%，對於無法手術的轉移性胰臟癌的病患，通常以全身性的化學治療控制、避免惡化；局部腫瘤則會視病況，建議以化療、電療嘗試縮小腫瘤，爭取後續可開刀的機會，提升存活率。

傳統與一線藥物有其限制　患者盼藥物新契機

過去傳統化療會以單一藥物為主，但近年的第一線標準治療，可考量患者體力與意願，透過多重化療藥物組合，控制疾病惡化。黃文冠醫師進一步提到，雖然第一線多重藥物組合有其療效，但患者對於藥物的反應及耐受性不盡相同，當無法承受副作用或是藥物失去療效時，過去也往往面臨無藥可用的窘境。

林口長庚醫院腫瘤科醫師黃文冠
林口長庚醫院腫瘤科醫師黃文冠
▲林口長庚醫院腫瘤科醫師黃文冠

第二線藥物新機轉！　微脂體包覆通透性高、降低副作用

黃文冠醫師解釋，隨醫療進展，新一代「拓樸異構酶抑制劑」藥物問世，臨床試驗結果顯示，搭配其他化療藥物，用於第一線藥物失敗時使用，無惡化存活時間超過3個月、整體存活率也逾6個月，讓胰臟癌患者有了新的希望。

台灣已於2015年取得衛福部藥證並很快的在後續通過健保給付，另外歐美也將此藥物的第二線治療，放進新版的胰臟癌標準治療準則，期盼讓患者多一線生機。另外由於藥物機轉特殊，透過微脂體包覆，增加藥物通透性，可減少毒性、降低副作用，患者也能減輕用藥不適。

控制惡化、不被疾病控制　積極治療保「生」機

醫師最後提醒，雖然胰臟癌俗稱「癌王」，因為症狀不明顯，確診大多已中晚期，讓民眾聞之色變，但醫學持續進步，已有很多新的治療選擇，副作用相較過去也有更多藥物可緩解，建議患者不要放棄，應該積極接受治療控制疾病，不要被疾病控制，把握治療時機，將可控制病情且擁有良好的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56736

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