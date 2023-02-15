名家論壇》盧燕俐／台股基金勇冠全球，還沒漲完！

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這波在多數分析師不看好的情況下，台股驚驚漲，主因是美國升息放緩、外資積極回補，且半導體庫存問題有機會在第二季前解決。儘管台股本益比目前已來到12倍，但就過去十年，平均落在15到20倍來看，尚屬合理區間，只要外資繼續回補領頭羊台積電，大盤就還有上攻的力道。
如前所述，金兔年的台股基金，請投資人不必再執著高股息與價值型，科技型與中小型較有超額利潤。由於台積電領漲，重壓台積電與半導體的基金，績效也會率先表態，但隨著盤勢健康輪動，中小型與上櫃會接棒演出，所以，單筆操作上切忌見漲追漲，而是逢回買進，並耐心持有。
對一般投資大眾來說，單筆進場時點不易拿捏，且違背人性，當台股從萬八跌破萬三時，跌幅約三成，理論上已出現單筆買進訊號，但市場上不少分析師認為，極有可能再決戰十年線一萬一，難免讓想危機入市的人信心動搖。
定期定額不用擔心短線套牢，挑對基金，更是長線能打敗大盤。統計至2月8日止，績優台股基金的獲利，大都超出大盤1~2倍，例如：同樣定期定額5年，野村優質高達76.21％，統一奔騰績效也多達69.68％、安聯台灣科技則有69.21％、新光店頭有58.77％，都遠勝同時期大盤的22.48％。
這也就是我長期鼓勵讀者，不會選股，或自認無法駕馭電子與中小股，又想得到更甜美的利潤，透過主動型的台股基金，會是最輕鬆，也最有效率的參與方式。
只可惜，許多讀者耐心不夠，誤以為，買進後三個月必能大賺，殊不知，不同類型的台股基金，依舊會隨著盤勢變化，而有不同的漲跌輪動。像是中小型基金，近一個月績效與科技型相當，但三個月績效則約略落後2％，主要就在於大型科技股先漲，中小股會慢慢跟上所致。
而多頭時代，往往更有利於中小型股的飆升，因為股本小，投信拉抬與作帳輕而易舉。建議投資人只要心有定見，買進長期獲利突出的基金，不隨短線績效恣意更換標的，以台股「牛長熊短」的定律，當台股基金贏家，一點都不難。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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