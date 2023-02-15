林智堅道歉撤學位訴願 王鴻薇嗆：替賴清德清理選舉戰場
前新竹市長林智堅台大與中華大學論文涉抄襲遭撤銷學位，而林智堅昨在臉書發文宣布撤銷訴願，表示不願持續造成社會紛擾。對此，踢爆論文案的國民黨立委王鴻薇今（15）日直言，林通篇說法未見承認抄襲，道歉只是替民進黨，及黨主席賴清德清理未來選舉戰場。
記者翁子竣／台北報導
林智堅昨在臉書發文指出，上週黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，他期盼別因個人因素，持續造成社會紛擾，對於中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會決議，後續不再進行行政訴訟；另已委由律師發文教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。
林智堅說，這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾期待，他自覺在職專班就學期間多有不足，「論文寫作上也有瑕疵，要再次向社會大眾表達歉意。」
不過，王鴻薇今質疑，林智堅通篇說法未承認學術抄襲問題，向社會道歉也不過是要幫民進黨，及賴清德清理戰場；她表示，賴清德稱要處理學倫問題，但一直不敢處理林智堅受外界批評，「林的動作也不是真心要為論文抄襲道歉，是要幫民進黨清理未來選舉清理戰場。」
王鴻薇指出，果不其然，林智堅的老師陳明通也發聲明相挺，內容甚至還暗示新竹市調查站調查官余正煌抄襲林智堅，她直言陳明通之所以力挺林智堅，是因若抄襲論文確定，陳也要為違反學術倫理負責，力挺也不過是為自己戰清白，陳與林兩人動作都充滿政治，和自身權益算計。