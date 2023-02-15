ChatGPT強勢來襲！Google首當其衝 謝金河：戰爭已開始
AI聊天機器人「ChatGPT」在全球掀起熱潮，產出文章、問答知識，甚至連寫論文都難不倒它，更讓各大科技巨擘更加重視AI領域積極開發，展開新一代的科技競爭。對此，財信傳媒董事長謝金河也點名，這波AI應用技術的大突破中，「Google」恐將首當其衝：這場搜尋引擎的戰爭已經開始了。
編輯中心/綜合報導
「今年科技創新的焦點都會在這裡！」謝金河指出「從去年11月以來，微軟投資100億美元的Open AI開發出的ChatGPT，成為全球焦點，在短短兩個月內活躍用戶超過1億人，這比TikTok花了9個月，Insgram費了兩年半時間更短，經濟學家預測『這將迎來另一個兆美元級的賽道！』」，在全球面臨高通膨壓力，聯準會暴力升息，景氣驟然下降的壓力中，ChatGPT已成全球科技創新的亮點。
謝金河認為，AI應用技術的大突破，ChatGPT第一個衝擊的，是一直以來由Google完全壟斷的搜尋引擎市場，「自2009年以來，Google始終占有全球搜尋引擎九成的市占率，微軟的Bing不到4%，這次Open AI結合Bing，可能顛覆傳統的搜尋引擎市場，也會對Google的廣告業務帶來影響。」
「ChatGPT掀起的全面性話題席捲社會各個角落」，謝金河指出有調查顯示，今年情人節，每四個人就有一個人要用GPT寫情書，也有醫學研究指出，未來可能會有Google醫生，Bing護士，未來聊天機器人可以看診，寫論文，畫畫，很多行業可能都會被替代。
謝金河又提到，面對巨浪襲來，中國科技大廠也不敢怠慢，像阿里的達摩院很早就投入；這次知乎、百度也跑很快，美團的共同創辦人王慧文也跳出來廣發英雄帖、高薪挖人，京東也宣示投入，A股很多沾到邊的公司股價飆漲，逼得人民日報出來踩煞車。
至於台灣方面，謝金河也說，「面對過去認知作戰的巨大壓力，台灣的科技部也不敢怠慢，預告發展繁體版的台灣ChatGPT。這個大浪會是今年科技產業新焦點，微軟是核心，Nvidia是AI晶片最主要供應商，台積電是後勤總司令，今年股價都不會太寂寞」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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