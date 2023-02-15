漫畫星《被選上的孩子們》推周邊！愛勇寶貝在橘子嘉年華
橘子集團旗下 beanfun! 漫畫星，積極投入台灣原創作品孵育，近期與黃色書刊、楊政諭聯手打造全新科幻巨作《被選上的孩子們》，鮮明的人物畫風加上寫實又帶有復古情懷的劇情架構，2023年初上線就搶佔漫畫星人氣排行榜Top1。而橘子嘉年華期間，除了推出手機架、搥背棒等相關周邊，並打造高度約170公分的「愛勇寶貝」大型公仔與大家同歡，吸引不少民眾現場一同合照，成為市集中的人氣打卡點。
記者鍾怡婷/綜合報導
漫畫星為服務廣大愛勇寶貝粉絲，在2023橘子嘉年華打造了大型愛勇寶貝公仔，於上週首度登陸高雄巨蛋好神SHOW市集與大家見面，可愛外型迅速吸引民眾圍觀、合照，成為市集中的人氣門面。除了可愛的愛勇寶貝大型公仔，也特別為嘉年華玩家製作精美的台灣原創周邊，像是《被選上的孩子們》手機架、《Happy Ending留到穿越之後》桌墊、《瀕臨絕種團》抱枕與愛勇寶貝搥背棒，想獲得這些周邊的朋友，於2/19之前至beanfun!社團「一起 SHOW」嘉年華專場，就有機會把它們帶回家。
《被選上的孩子們》跳脫以往主角威能的設定，講述年輕時期拯救地球免於被怪獸入侵的主角「阿勇」，步入中年後卻面臨各種家庭與職場困境。在失去愛與勇氣的時候，地球又將被怪獸入侵，重新受到徵召保護地球的他，未來又將如何呢？
漫畫中每位角色刻劃都相當有趣細膩，其中，來自愛勇星球的「愛勇寶貝」也顛覆積極正面、溫暖的形象，常以犀利、微尖酸的話「提醒」夥伴認清現實。極具世故的行為表現與頭頂粉色愛心、身材圓潤短小的可愛外型形成超爆笑反差。不少讀者，每周更新引領期盼「愛勇寶貝」登場，提醒讀者，台灣原創漫畫《被選上的孩子們》目前於漫畫星火熱連載中，每周三11:00更新，趕快收藏，體驗最萌、最瘋狂的愛勇宇宙吧！