返國！台灣搜救隊抵伊斯坦堡機場 土國民眾掌聲響徹大廳
土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，台灣共計2梯次搜救，共130人、5隻搜救犬前往土耳其救援，12日台灣搜救隊結束任務，從重災區撤離，並捐出所攜帶約4噸的搜救裝備器材贈予土耳其AKUT搜救隊。搜救隊在伊斯坦堡機場搭機前，機場大廳響起激烈掌聲，當地民眾和機場工作人員向台灣搜救隊深深致謝，搜隊隊預計在今（15）日下午返抵台灣。
編輯中心/綜合報導
土敘規模7.8大地震，死亡總數不斷上升，台灣在6日、7日派遣2梯搜救人員前往災區馳援，兩批人員130人及5隻搜救犬前往救災，12日下午從重災區撤離，台灣搜救隊同時捐贈約4頓的物資及部分裝備，包括移動式三角照明燈4組、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機（大中小）共8組等，救援類、後勤類、醫療類3大類裝備物資，以協助土國災區的救援工作。
當台灣搜救隊抵達土耳其伊斯坦堡機場，當地民眾自發性為台灣搜救隊熱烈鼓掌，時間長達4到5分鐘，而伊斯坦堡機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，機場人員及民眾也興奮與隊員合影，向救難英雄獻上誠摯的感謝。台灣搜救隊預計台灣時間15日下午3時返抵國門。（編輯：孫唯容）