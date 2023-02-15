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免等普發！肯德基「10組代碼」佛心大發　網推這組省到爆

▲愛吃蛋撻的民眾快筆記，肯德基祭出「4雞＋6撻」附2人份脆薯可樂，套餐價315元。（示意圖／業者提供）
▲愛吃蛋撻的民眾快筆記，肯德基祭出「4雞＋6撻」附2人份脆薯可樂，套餐價315元。（示意圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

商品價格持續通貨膨脹，加上近來蛋價重回歷史新高，讓小資族倍感壓力，如何精打細算吃飽飽成為顯學。等不及政府普發6000元現金，肯德基先佛心大發，即日起至7月31日前，使用街口支付享限定套餐優惠，換算下來平均一人爽吃「2塊咔啦脆雞＋3顆蛋撻＋脆薯＋可樂」約158元，讓網友大推很可以。《NOWnews今日新聞》同步整理最新優惠代碼一次看。

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蛋撻控必吃街口套餐
肯德基日前針對開學發動限時2周優惠，即日起至2月28日期間，10款人氣組合推出優惠價，像是點心組「QQ球＋2顆蛋撻＋無糖綠茶」特價72元。不過還有一組和街口支付合作的「普發」促銷更划算，即日起至7月31日，使用街口支付結帳並出示優惠券（手機圖檔），或線上點餐輸入優惠代碼「23512」，就可享「4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份小脆薯＋2杯中杯可樂」套餐價315元，以各項單品最低入手價來算，組合價僅三百出頭相當划算。

▲在一票優惠代碼中，肯德基和街口支付合作的優惠套餐最受消費者青睞。（圖／業者提供）
▲在一票優惠代碼中，肯德基和街口支付合作的優惠套餐最受消費者青睞。（圖／業者提供）
🟡肯德基活動代碼懶人包

📍即日起至7/31（限街口支付）
▪23512：4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份小脆薯＋2杯中百事可樂＝315元

📍即日起至2/28 
▪40426：QQ球＋2顆原味蛋撻＋小杯無糖綠茶＝72元
▪40481：4塊雞塊＋可可蛋撻＋小杯熱奶茶＝ 79元
▪40485：花生熔岩咔啦雞腿堡＋4塊雞塊＋濃醇金燦可可蛋撻＋中杯可樂＝ 195元
▪40482：8塊雞塊＋中脆薯＋3顆可可蛋撻＋3杯無糖綠茶＝199元
▪40492：咔啦雞腿堡＋美式煙燻咔脆雞堡＋4塊雞塊＋原味蛋撻＋2杯小杯無糖綠茶＝ 229元
▪40493：2塊咔啦脆雞＋美式煙燻咔脆雞堡＋2顆原味蛋撻＋2杯小杯無糖綠茶＝ 229元
▪40491：2個咔啦雞腿堡＋4塊雞塊＋2顆濃醇金燦可可蛋撻＋2杯小杯無糖綠茶＝249元
▪40451：5塊咔啦脆雞＋2杯小杯無糖綠茶＝ 275元
▪40480：2份香草紙包雞＋8塊雞塊＋2碗雞汁飯＋2杯小杯無糖綠茶＝ 399元
▪50381：3個咔啦雞腿堡＋6塊雞塊＋3份小脆薯＋3杯小可樂＝ 399元

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