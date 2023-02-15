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林明溱昔稱「把蔡英文脫光」　民進黨籲挺在地女兒蔡培慧

▲民進黨全黨團結，力挺在地女兒蔡培慧翻轉南投。（圖／民進黨提供）
▲民進黨全黨團結，力挺在地女兒蔡培慧翻轉南投。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，國民黨提名前縣長林明溱出戰，不過其參選以來爭議不斷。民進黨今（15）日上午再由新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲舉行「林明溱不要躲！誠實面對南投鄉親」記者會，細數林明溱過往發言爭議，包含「把蔡英文脫光光」、罵總統蔡英文是「狗奴才」等，抨擊林明溱讓南投人蒙羞；另外，會中也提到國民黨攻擊民進黨候選人蔡培慧空降，但蔡培慧根本是出生在地、在在地打拚，請問林明溱兒子林儒彬又做了甚麼？

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▲（圖／記者黃宣尹攝）
▲黃彩玲表示，林明溱失言罄竹難書，難道這就是國民黨、林明溱所定位的在地嗎？（圖／記者黃宣尹攝）
黃彩玲於記者會中，細數林明溱過往發言爭議。去年9月，林明溱在一場造勢上，慷慨激昂說4年前他競選連任時「把蔡英文脫褲」，這次要「再一次脫得光光光」，黃痛批，林明溱為了選舉口出穢言、污辱女性，堂堂縣長根本是道德破產。

黃彩玲也說，林明溱在地方LINE群組轉貼蔡英文領養退役導盲犬相關影片，竟說「狗奴才人都快活不下去還在為狗慶生」，蔡英文領養導盲犬極富教育意義，且很多人都有毛小孩，林明溱講這樣的話真的適任嗎？

另外，黃彩玲也說，林明溱2017年在議會備詢時，竟稱「同性戀在國中、國小有跡象的時候，就要好好勸導，預防甚於治療」，原來林明溱眼中，同志要越少越好？還要預防治療？

黃彩玲也說，當議員在監督地方建設時，林明溱曾爆出口、拍桌罵三字經。  一位候選人的日常發言，代表思考邏輯與特性，林明溱失言罄竹難書，難道這就是國民黨、林明溱所定位的在地嗎？這都是讓南投人蒙羞的在地。

▲（圖／記者黃宣尹攝）
▲張志豪說，蔡培慧跟林明溱的專業度與認真度，從兩人當立委的狀況比一比就知道了。（圖／記者黃宣尹攝）
張志豪說，國民黨用打高空方式護航林明溱，並說蔡培慧是空降，令人笑掉大牙。蔡培慧是南投魚池鄉女兒，擔任立委助理時，家鄉發生921地震，隔天她就投入重建工作，時間長達數年。

張志豪說，蔡培慧擔任立委跟中辦執行長，協助7鄉鎮52所學校校園改善，另外也引入醫療資源、促成中興大學進駐南投，非常重視兒子與教育環境改善，請問林明溱兒子林儒彬做了甚麼？

張志豪表示，林明溱過去擔任立委時，14個會期中有11會期執行率不超過50%，還被列入兩次待觀察立委，擔任縣長也無法處理南投垃圾問題。蔡培慧跟林明溱的專業度與認真度，從兩人當立委的狀況比一比就知道了。

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