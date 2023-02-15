林明溱昔稱「把蔡英文脫光」　民進黨籲挺在地女兒蔡培慧

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黃彩玲也說，林明溱在地方LINE群組轉貼蔡英文領養退役導盲犬相關影片，竟說「狗奴才人都快活不下去還在為狗慶生」，蔡英文領養導盲犬極富教育意義，且很多人都有毛小孩，林明溱講這樣的話真的適任嗎？
另外，黃彩玲也說，林明溱2017年在議會備詢時，竟稱「同性戀在國中、國小有跡象的時候，就要好好勸導，預防甚於治療」，原來林明溱眼中，同志要越少越好？還要預防治療？
黃彩玲也說，當議員在監督地方建設時，林明溱曾爆出口、拍桌罵三字經。 一位候選人的日常發言，代表思考邏輯與特性，林明溱失言罄竹難書，難道這就是國民黨、林明溱所定位的在地嗎？這都是讓南投人蒙羞的在地。
張志豪說，國民黨用打高空方式護航林明溱，並說蔡培慧是空降，令人笑掉大牙。蔡培慧是南投魚池鄉女兒，擔任立委助理時，家鄉發生921地震，隔天她就投入重建工作，時間長達數年。
張志豪說，蔡培慧擔任立委跟中辦執行長，協助7鄉鎮52所學校校園改善，另外也引入醫療資源、促成中興大學進駐南投，非常重視兒子與教育環境改善，請問林明溱兒子林儒彬做了甚麼？
張志豪表示，林明溱過去擔任立委時，14個會期中有11會期執行率不超過50%，還被列入兩次待觀察立委，擔任縣長也無法處理南投垃圾問題。蔡培慧跟林明溱的專業度與認真度，從兩人當立委的狀況比一比就知道了。