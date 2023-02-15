厚外套穿緊！冷氣團凍全台　「19縣市」低溫特報不到10度

我是廣告 請繼續往下閱讀
橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣。
黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣。
林琮訓表示，今日中午前後，乾空氣將逐漸移入，各地天氣趨向穩定，僅北部、東半部雲量較多，迎風面有零星短暫陣雨，中南部則會轉為多雲到晴的天氣。但是因為冷空氣仍偏強，白天北部、東北部持續偏冷，高溫只有攝氏13至14度，沒有明顯回升，中南部在陽光出來以後會有小幅回升，高溫攝氏18至22度。
入夜以後，中北部、東北部低溫攝氏10至12度，中南部、花東攝氏12至5度，近山區、空曠地區受輻射冷卻作用影響，平地低溫仍有攝氏8至10度出現的機會，感受非常寒冷，此外環境北風偏強，沿海、平地容易有較強陣風出現，請外出時要做好防風以及防寒的準備。
林琮訓說，明日白天冷空氣開始減弱，但週五氣溫才會明顯回升，北部、東北部白天高溫回升至攝氏20度以上，中南部、花東更是可以達到攝氏23至26度，週末（2/18、2/19）大致延續週五的穩定天氣，下週日中午過後，北方又將再有冷空氣南下，該波冷空氣強度仍有機會達到大陸冷氣團等級，因此未來一週雖然冷空氣有強弱變化，不過早晚的氣溫都比較涼冷一些，要記得適時的添加衣物，保障自身的健康。