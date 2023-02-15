一日跌15度！奪命溫差恐釀心血管疾病 「2症狀」速就醫
近日強烈大陸冷氣團侵襲，台灣各地氣溫明顯下降，而上週末至週一（2/11至2/13）較為溫暖，昨（15）日各地甚至出現24小時狂降攝氏13度以上的溫差，尤其新北市溫差更是來到攝氏15度，對此澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪提醒，有慢性病、高血壓的患者，天氣轉變期務必注意保暖，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫，避免因心血管疾病衍生更嚴重的症狀。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳表示，由於強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷許多，以昨日中午12點的氣溫來看，新北市溫度為攝氏12.5度，前一日為27.5度，有攝氏15度的落差，其次新竹市由攝氏26.2度將至攝氏12.2度，溫差攝氏14度，台北則是攝氏26.7度降為攝氏14度，溫差約攝氏13度。
張耿豪表示，血管會熱脹冷縮，天氣變冷、溫差大時會急劇收縮使血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也不見得能完全控制，除了要定期服藥外，做足保暖準備格外重要。建議民眾外出時，可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。
而面對冷空氣的威脅，張耿豪提醒，民眾早上起床時，棉被內外的溫度差距大，建議醒來不要馬上離開被窩，可在被子裡做一些伸展讓身體暖起來；同理也可套用在洗澡時，冬天泡熱水澡確實舒服，但要離開浴室時，應先用毛巾將身體擦乾，並將備好的衣物穿上後，再離開浴室溫暖的環境，免除任何風險。
此外，運動雖是強身健體的基礎，但也應避免在氣溫過低時外出，若真的要做跑步、球類運動，也要注意保暖、帶上毛巾將汗擦乾；張耿豪補充，入冬後民診就已有不少因心血管疾病出現「易喘、易胸悶」的患者，無法正常控制高血壓的民眾也變多，為避免溫差大可能造成的意外，飲食上應避免太油、太鹹的食物，不僅傷腎還傷心臟，若是在冬季出現頭暈、冒冷汗等情況，且添加衣物保暖超過5分鐘仍未起色時，就應該要儘速就醫，檢查心血管是否有異常。