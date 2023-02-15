林明溱在地經營30年　國民黨批蔡培慧從台北空降

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林儒暘抨擊，烏溪線立委選輸後，去當行政院中辦執行長，但當地仍看不到蔡培慧的付出，因此她選縣長時大敗給許淑華。結果縣長選輸後，竟然還要再選另外一區即濁水溪線的立委。南投人要的是為地方耕耘、為地方服務的候選人，而不是空降、打高空的人。輸掉一次立委、一次縣長，南投人已明確告訴蔡培慧，南投人不接受空降，結果現在竟然還出馬選另一區的立委，並且用抹黑手法選舉，這實在很不尊重南投人。為什麼民進黨總說林明溱沒為南投做事？因為民進黨根本不懂南投，根本不知道地方發展需要什麼，南投人拒絕「選舉南投人、選後不見人」，不要空降立委，而是要在地深耕的好立委、好縣長。
林家興表示，林明溱政績民眾看得見，滿意度居高不下，在地服務超過30年，曾短短三天內，走訪了近60個告別式，親身體察基層民眾清苦，兩屆縣長建設地方400多億、兩屆立委爭取經費200多億，參選目的是為了服務南投鄉親、爭取更多建設發展。反觀蔡培慧總是空降完跑回台北，選舉才來南投，南投人不認識她與她的台北選舉團隊，政策更是充滿爭議，如2018年8月底要求政府整治南投縣中寮鄉野溪，並試圖爭取水保局整治經費，卻遭學者、網友與環保團體批評，身為農陣出身，竟然與保護自然生態環境的觀念背道而馳；還有2021年5月，當大家都在拚防疫，林明溱縣長發函中央防疫指揮中心希望爭取購買德國BNT疫苗時，蔡培慧還在造謠是要買中國大陸「復必泰」，把政治鬥爭置於南投人生命之上！蔡培慧參選目的只是為了賴清德爭一口氣，選輸回中央當官，與林明溱相比天差地遠。
陳暉指出，蔡培慧過去痛批馬政府開放萊劑美牛義正辭嚴，如今的蔡培慧卻迄今仍對萊豬進口保持緘默，引發外界側目。甚至她在2016年當立委期間還曾表示，零檢出不是困難的問題，而是要照顧到一般人的食安，她反對含有瘦肉精美豬進口，結果當四大公投反萊豬時，甚至還跟陳吉仲同台宣傳「四個不同意」，雖然嘴巴沒說，但是行動已經表示得很清楚，難道她在換了位子之後，就換了堅持換了底線？何況，根據南投的公投結果，南投鄉親其實是反萊豬的！
陳暉強調，當時宣講時陳吉仲曾指出，若「反萊豬公投」的同意票多於不同意票，會影響我們加入CPTPP。然而，現在萊豬進口了，我們CPTPP的加入有進展了嗎？何況蔡培慧自己還曾說過：瘦肉精解禁不是單純的公衛議題，背後存在更大的「自由貿易壓迫台灣全體人民」的問題，那請問當時的蔡培慧是在打臉現在的自己還是在打臉陳吉仲呢？當時說「心中只有民意沒有黨意」的蔡培慧，如今心中的民意也只剩下民進黨的黨意了。
林家興總結指出，明溱與蔡培慧有著巨大對比，一個在地三十年，一個空降沒幾年；一個從鎮長、議員、局長當到縣長與立委，受南投民意支持信任，一個當不分區立委、當中辦執行長，都是民進黨給的官，都在當黨意立委；一個爭取諸多服務建設、發展繁榮南投，一個則爭議纏身、選舉時抹黑南投，當官時消費南投，兩個人的差距對比十分明顯！呼籲民進黨從事政治事務要一步一腳印，務實穩健，不是靠包裝、抹黑就能取得人民信任，去年的地方選舉台灣主流民意已經清楚表達這點！何況民進黨新主席上任號稱改革，結果打選戰卻還是打醬油甚至造謠、汙衊，甚至還有黨高層選前打壓公務員，選後還帶隊到南投輔選，這對民主政治發展是負面影響。