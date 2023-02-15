巴菲特重砍ADR持股！台積電午盤下挫4%、台股摜破15400點
股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在去（2022）年曾大舉買進台積電美國存託憑證（ADR），然而，波克夏於美股昨日收盤後公布去年第4季持股明細，重砍台積電5176萬股，減持幅度高達86%。台積電今（15）日股價受到消息衝擊，午盤股價重跌22元至523元，來到今日最低點，跌幅超過4%，台北股市也受到台積電股價弱勢而走跌，午盤跌幅一度擴大至280點，摜破15400點。
記者鄭妤安／台北報導
去年11月，巴菲特旗下公司波克夏大舉投資台積電ADR的消息曝光後，另投資界大吃一驚，當時股價在消息激勵下勁揚超過10%。不料持股1季後即出現大反轉，美股昨日收盤後公布的申報文件顯示，波克夏去年第4季將台積電ADR大砍86%至829萬股，遠低於第3季新建倉的約6000萬股，持股價值只剩約6.18億美元，導致台積電ADR盤後重挫逾5%。
台積電今日股價也受到利空消息刺激，開盤跳空大跌19元，以526元開出，午盤股價重跌22元至523元，來到今日最低點，跌幅超過4%，台北股市也受到台積電股價弱勢而走跌，以15497點開出後，午盤跌幅一度擴大至280點，摜破15400點。
其他電子股走勢分歧，聯電跌0.5%，來到49元。世界先進大跌逾4%、力積電則跌約1%左右。聯發科下滑近3%，來到712元。旺宏股價慘綠，跌逾3.8%，來到約34元位置。群創逆勢抗跌勁揚2.3%，鴻海、國巨、日月光於平盤遊走，和碩相對抗跌走高。