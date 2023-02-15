郭台銘、王金平會面後 侯友宜：最重要的是內部要團結
鴻海集團創辦人郭台銘昨日拜會前立法院長王金平，透露在等國民黨對他黨籍身分及總統大選初選辦法，明確表態表示願意為台灣做事「義不容辭」。對此新北市長侯友宜今（15）日在市政會議後受訪表示，每個人都可以表示自己的意見與想法，應給予尊重，最重要的是團結，只要願意為國家、人民做事，都是好事。
記者吳嘉億／新北報導
對於郭台銘現在明確表態，而過去曾傳出雙方有協議說過的「你選我就不選」，是否打亂2024的布局？侯友宜受訪時還是強調，他現在是新北市長，從頭到尾都是把握當下、好好做事，每個人在每個階段有自己不同的想法，只要願意為國家、為人民做事，都給予尊重、都是好事。
媒體記者也問到，針對國民黨內有人認為，郭台銘4年前為了總統初選與國民黨撕破臉，不應該在總統提名辦法替郭開巧門，是否支持為郭台銘量身打造解套方法？侯友宜則是回應，每一個階段每個人都有他的想法，都應該給予尊重，最重要是在不同想法過程中，如何讓國家人民生活過得更好，產業經濟發展在受到疫情衝擊後，更能帶動整個台灣的永續發展，這才是大家所關心的；強調這些議題要大家共同攜手合作，不管是你跟我、族群跟黨派，都要有想法跟做法，這才是台灣之福、台灣之幸。
至於多位藍營新北市議員挺侯友宜參選總統，並認為黨中央不要再拖了應直接徵召，侯友宜還是語重心長地說到，重申自己還是一句實實在在的話，就是新北市的大小事希望大家能投入更多心力，讓市民朋友能感受到快速的發展，不管是議會還是市政團隊，大家攜手合作，一起把新北市快速的建設，讓新北市的進步能被看到。