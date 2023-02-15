旺宏看淡市況、憂底部持續　股價臉綠後午盤收斂

我是廣告 請繼續往下閱讀
第四季營業淨利為新台幣7.54億元，營業利益率8.3%。營業淨利較前一季減少69%，也較去年同期減少82%。第四季稅後淨利為新台幣6.05億元，單季每股盈餘為新台幣0.33元，每股淨值為28.38元。
旺宏去年全年合併營收434.87億元，年減14%，平均毛利率年增2.6個百分點達44.2％，營業利益93.69億元，較前年減少15%，歸屬母公司稅後純益89.70億元，較前年減少25%，每股純益4.85元。
展望今年第一季，旺宏總經理盧志遠指出，第一季市況不確定性仍高，但目前景氣應該差不多已經落底，只是底部還要持續多長才是痛點，目前還無法確認。另外，整體對 2023 年下半年 Nor 與 ROM 等產品的需求還看不太清楚。
盧志遠表示，去年第四季因需求下滑，價格雖持穩，但確實減產20到25%，今年第一季減產幅度可望減少，因此將逐步恢復部分產品的產能。但8吋晶圓廠減產幅度還是有2成，代工方面則視客戶需求，目前減產30到40%。
由於記憶體景氣低迷、市況不佳，記憶體大廠美光啟動全球人事精簡計畫，台灣美光員工也受到影響，傳出遭閃電裁員，因此市場也格外關注國內記憶體大廠的動態，南亞科先前法說會表示，面對DRAM景氣下行，公司將持續降低資本支出，由去年的207億元降至185億元，人事部分遇缺不補。
而旺宏也表示今年第一季市況不確定性仍高，雖然已經差不多落底，但擔憂底部會維持多久。旺宏今日股價弱勢走跌，早盤跌近6%，來到34.2元，但隨後跌幅收斂，午盤跌1.4元，來到34.9元，跌幅3.9%。另外，本周五（17日）另一記憶體大廠華邦電也將召開法說會，預料也將成為關注焦點。