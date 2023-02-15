才砸千萬買房！李佳薇「被劈腿」暴瘦8公斤 分手內幕曝
來自馬來西亞的「鐵肺女王」李佳薇2010年來台參加第七屆《超級星光大道》後成名，出道後以一首〈煎熬〉立足歌壇，粉絲無數。去年5月才爆出與小5歲、交往4年的男友秘婚，豈料事隔9個月卻傳出對方疑似劈腿，另結新歡，李佳薇為此還暴瘦8公斤，讓身旁好友們相當心疼。
娛樂中心／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，現年34歲的李佳薇去年砸了3千萬在台北市蛋黃區買下40坪新房、預先凍了17顆卵，對婚姻有憧憬，也已見過男方家長。去年和男友傳出秘婚消息，雖然當時遭否認，但她也堅定表示：「我覺得就是他了！」兩人也曾被拍到在半夜散步，感情看似相當穩定，但她後來推出新專輯，便開始忙著跑通告、到對岸宣傳，積極衝刺事業，豈料男友疑似因聚少離多而移情別戀。
報導指出，李佳薇友人透露，兩人會分手的原因是因為男方劈腿，男方趁李佳薇還在對岸宣傳新專輯時，便帶著新女友參與朋友聚會，相當高調招搖，因此劈腿的事也就傳到李佳薇耳裡。李佳薇得知此事後相當震驚，馬上打電話向男友攤牌，最後決定分手。兩人分手後，男方迅速地在社群平台上公開新歡，跨年也一起甜蜜度過。為此，李佳薇也暴瘦8公斤，不過雖然男方劈腿，但她不對舊愛口出惡言，只低調向友人表示：「對未來沒有共識。」對於爆料，李佳薇經紀人則表示：「不會干涉、不會過問藝人私事」。（編輯：郭佩蓉）