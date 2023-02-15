巴菲特為何大砍台積電持股？要逢低承接？分析師來解析
股神巴菲特的波克夏海瑟威14日公布第四季持股變動，結果減碼台積電ADR持股86%，讓市場一陣驚呼，畢竟去年第三季巴菲特才剛買進，且等於錯失台積電ADR今年以來的漲勢。為此，有分析師認為主要跟台積電宣布美國亞利桑那州廠擴廠有關。台積電午盤大跌20元，來到525元左右，跌幅3.8%，投資人要不要逢低承接？分析師則說現在台積電的位階不算是好價格。
記者許家禎／台北報導
針對巴菲特大砍台積電持股，分析師翁偉捷認為是解套！翁偉捷表示，巴菲特買進台積電，如果以台股台積電股價來看，平均成本應該是在570元，而他之前買進台積電最主要的理由，是看上台積電在降低資本支出後有相對創造龐大現金流的能力。
翁偉捷進一步解析說，以目前台積電發展的周期來說，資本支出的持續調降是很正常的循環，而巴菲特之前買進台積電，主要是知道台積電處於降低資本支出的循環下，可預見未來有機會帶來龐大的現金流量。
翁偉捷指出，但因為台積電在去年12月初，宣布美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，等於宣告要擴廠，這與巴菲特買進台積電的預測與邏輯不符，原先以為降低資本支出可帶來現金流，更何況不僅美國要擴廠，德國也有建廠的可能，因此巴菲特當然就慢慢開始減碼。
至於台積電今日股價臉綠，午盤約跌20元，約在524元的位置，投資人要不要逢低承接？翁偉捷表示，目前位階還是相對偏貴，投資人如果買進成本比較高，且以長期投資的角度來說，也不利殖利率，因此目前不建議加碼台積電，等到台積電本益比在15倍以下，才算是比較好的位階，大概是如去年400元以下才算是好買點。