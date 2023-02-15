外宿生商機！小貨車隨叫隨搬業績翻倍　小家電選購3重點

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過往若有搬家需求，民眾通常得先上網查詢，再逐一電話詢價，流程繁瑣。為打破相對封閉的搬家市場，Lalamove App一鍵下單，系統會即刻媒合附近司機，24小時隨叫隨送，並具備GPS貨態追蹤，且計費公開透明。丁彥宇認為，有別於一般搬家公司，Lalamove是共享經濟下的即時貨運平台，切割不同使用需求，費用上會更符合用戶預算。丁彥宇也表示，觀察到搬家需求只增不減，瞄準市場趨勢，未來會提出更完整的加值服務。
安頓好小窩後，也需添購小家電，獨家代理的居家生活品牌DIKE的雙全國際觀察，廚房家電、影音娛樂產品，在2月前兩週業績較上月同期上漲3成。DIKE產品經理鄭亦然觀察學生租屋族選購產品有三大趨勢，首先是預算考量得要平價，再者仍須兼顧美型可容納入家居擺設，最後是多功能滿足多種使用情境。
旗下熱賣商品有長柄陶瓷蒸煮鍋、火烤兩用電煮鍋，能克服小套房無法使用明火、空間有限的限制，只需要插電就可使用，功能齊備且小巧方便收納。另外，DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機則滿足每日用水需求，具備3L大水壺可直接提領水箱裝水，內建的六種溫控，直接100度泡麵都沒問題。 在2月底前推出DIKE「租屋神隊友」優惠組合：DIKE長柄陶瓷蒸煮鍋＋DIKE 3L濾淨瞬熱式飲水機，原價6,649元、優惠價4,488元，現省2161元。