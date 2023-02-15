一碗湯等於12顆糖！營養師揭日本火鍋致肥2真相：6招避開糖量爆表

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曾在日本居住過的營養師曾依田在臉書粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》發文說明，壽喜燒是日本的代表肉類鍋物，與其他鍋類相比，壽喜燒的特色就是湯底很甜，根據日本《農畜產業振興機構》資料顯示，可能是因為以前牛肉的肉質比較不好，口感較硬，所以先在高湯加入砂糖後再放入牛肉片烹煮，比較能幫助肉質軟化。而現在的壽喜燒除了添加大量砂糖，還會添加含有高醣類與熱量的味醂與醬油。
味醂的營養成分中醣類占了大半部，所以熱量也高，例如最純正天然發酵的本味醂，每100公克中醣類就佔了43.2公克，其熱量為241大卡；而味醂風味調味料則是每100公克中醣類就佔了55.7公克，相等於熱量266大卡。
別以為醬油只是「鹹」、「鈉很多」，其實當中含有不少醣類，其中絕大部分都是「糖」。一般醬油每100公克中的醣類有10.1公克，其熱量為71大卡。
曾依田表示自己在選購調味料時，常看到許多知名醬油、味醂、日式醬油露等可能為了增加「甘甜味」、「濃厚感」，添加了糖漿、果糖、麥芽糖等糖份，使得整體含糖量與熱量大增。她接著說明，通常4人份高湯會添加約200cc味醂或味醂風味調味料、200cc醬油、6大匙砂糖、6大匙料理酒，若不包含潤鍋的牛油與熱量低的昆布湯，還沒下肉片之前光這鍋甜滋滋的湯底熱量就破1000大卡，整鍋4人份的湯底含糖量約47.4顆方糖！
根據國健署建議，健康體重50至60公斤的成人，每日所需熱量約1500至1800大卡，建議外加糖不宜超過180大卡，相當於45公克的糖或9顆方糖；但一人份的壽喜燒湯底含糖量已接近12顆方糖，相當於一杯500cc全糖珍奶含糖量，只要喝下小小一碗湯，就讓每日糖分攝取瞬間爆表。
不喝湯就沒事?
那不喝湯就沒事了嗎，曾依田提醒，鍋裡的肉片、蔬菜、麵條在烹煮時就已經吸飽了甜滋滋的湯汁，而且煮到一半可能覺得味道淡了又請店家再加重湯底，所以並非所有日式鍋物都是健康的。
還是想吃怎麼辦?
雖然壽喜燒還是搭配口感柔嫩油脂豐富的牛五花與和牛最美味，但若想吃的健康一點可以這麼做：
- 湯底調味不要過重；
- 吃料不喝湯；
- 肉品選擇替換為脂肪少的瘦肉、海鮮，或將牛肉換成雞肉；
- 多選擇熱量低的食材如蔬菜、豆腐、香菇、蒟蒻絲；
- 少選擇澱粉類配料如火鍋料、年糕，以及芋頭、南瓜等；
- 建議收尾的主食淺嘗即可，許多日式鍋物習慣在最後剩下的湯底中加入米飯或烏龍麵，但切記這些都是吸飽湯汁糖份、鹽分和油脂的「魔鬼」。
本文經 營養師曾依田 臉書粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》授權報導
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