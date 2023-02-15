吃炸雞去皮一樣NG！營養師揭秘5食物消除罪惡：蘋果、綠茶減少脂肪吸收

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曾依田說明，除了食材表面積以外，「油炸方式」也會影響吸油率.。依照食材外面沾附物質的種類，大致分為4種，吸油率由低到高排列分別是:
1. 不裹粉：吸油率3~8%，任何東西都不沾直接將食材油炸，就是台菜常見的料理步驟「過油」，例如炸蛋酥、茄子。
2. 炸粉：吸油率6～8％，食材表面灑上麵粉/太白粉/澱粉後油炸，使表皮呈現硬脆口感，例如高人氣的日式唐揚炸雞、鹹酥雞。
3.麵包粉：吸油率較高10~20%，在食材表面沾上麵包粉後油炸，是日式洋食中常見的料理手法，例如炸蝦、炸豬排、可樂餅、咖哩麵包。
4.粉漿：吸油率最高15～25％，食材外層沾附帶有水分的麵衣後下鍋油炸，不論中菜、西菜、和食當中都會出現的料理方式，例如宜蘭卜肉、英式炸魚、天婦羅。
由此可見，同一食材經不同油炸方式處理後，其熱量、吸油量也有所不同；而熱炒店的菜餚常會使用大量油脂過油、加熱食材，路邊攤的章魚燒、車輪餅小吃等也會先在烤模內塗油再倒入麵糊，以防止餅殼沾黏、維持完整外型。
5種搭配炸物的食物和飲料
曾依田提醒大家，在思考這餐要吃什麼的同時，也應該考慮這方面的細節，想想如何選擇比較健康。但如果真的想消除吃炸物的罪惡感，不妨試試以下5種搭配炸物的食物和飲料：
1. 海帶芽、蘋果含豐富水溶性膳食纖維，可抑制油脂吸收；
2. 淺焙咖啡保留較多綠原酸，可幫助抗氧化、抗發炎，對脂肪代謝有一定幫助；
3. 綠茶、普洱茶的茶多酚可以增加脂肪氧化、減少脂肪吸收。
本文經 營養師曾依田 臉書粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》授權報導
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