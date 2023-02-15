33歲輕熟女罹乳癌　醫籲「1動作」提升存活率

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45歲到65歲最多 近年有年輕化趨勢新竹臺大分院腫瘤醫學部醫師楊明翰表示，由衛生福利部國民健康署的癌症登記報告中，可得知乳癌目前是台灣女性癌症死因的第二名，且在罹病年齡分布中，以45歲到65歲之間的患者為最多。從國內外的報告指出，亞洲女性乳癌發病年齡，平均比歐美女性提早了十年左右，且近年有更年輕化的趨勢。
乳癌自我檢查最重要 高危險群莫輕忽國健署有提供免費的兩年一次乳房攝影篩檢，但是主要針對40至69歲女性(45～69歲所有女性、以及40～44歲具乳癌家族史婦女)。
而罹患乳癌的危險因子包括有乳癌或卵巢癌家族史、停經後肥胖、未曾生育或第一胎在30歲以後、胸部接受大劑量放射線照射、初經較早(<12歲)、停經較晚(>55歲)等，楊明翰提醒民眾，自我檢查乳房腫塊或有無乳頭異常分泌物的觀念十分重要。
手術切除或全身性治療 個人化醫療提升療效楊明翰說明，針對乳癌病人的治療主要可分成手術切除、前導性或輔助性全身性治療(包含抗賀爾蒙治療、標靶治療、化學治療及免疫治療)、輔助性放射線治療等，並非所有病人都需要接受所有治療。
隨著全身性治療藥物進步，目前有部分乳癌病人可於手術前，先接受前導性全身性治療(含化學治療、標靶治療或免疫治療)，盡量讓腫瘤縮小，進而較能順利切除，助於增加執行乳房保留手術，及前哨淋巴結切片的機會(取代全乳切除及腋下淋巴廓清)。
除此之外，也能預測病人腫瘤對全身性治療的療效，進而決定術後輔助治療的強度。病患可與醫師共同討論最適合的治療方式，量身打造個人化醫療，提升乳癌照護品質及療效。
早期5年存活率逾9成 乳癌應儘早就醫治療楊明翰醫師提醒，早期乳癌的5年存活率超過9成，第一期乳癌更高達95％，因此楊摸到異常乳房腫塊時，擔憂跟恐懼是正常的，不過唯有盡快就醫檢查，才能避免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56752
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