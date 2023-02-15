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張善政團隊再添生力軍　杜紫軍任桃園工策會總幹事

▲前行政院副院長杜紫軍將接任桃園市工商發展投資策進會總幹事。（資料照片／記者王鼎鈞攝）
▲前行政院副院長杜紫軍將接任桃園市工商發展投資策進會總幹事。（資料照片／記者王鼎鈞攝）

記者李春台／桃園報導

桃園市長張善政人事佈局再添生力軍！桃園市工商發展投資策進會總幹事人選遲未定案，今（15）日傳出將由前行政院副院長杜紫軍接任；另外，前監察院副院長孫大川也將擔任由市府捐助成立的桃園市原住民族發展基金會董事，為原住民人口全台第二的桃園推動原民事務，再加上前內政部長李鴻源擔任桃園公共工程體檢委員會總召集人，張善政廣納中央級人才，為桃園打造一支前所未有的國家隊。

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杜紫軍為張善政參選桃園市長競選總部政策小組召集人，外界原以為在張當選後，杜可能接掌副市長一職，但選後未見杜紫軍加入市府團隊。


市府人士表示，杜紫軍將完全不支薪，以義工的方式協助張善政推動企業服務與產業發展工作，而為了讓工策會有不同以往的面貌與功能，張善政與杜紫軍多次深談，配合組織再造，工策會總幹事將調整為較符合企業營運概念的「執行長」，也會設立三個組別，分別為服務企業團體、促進投資的「產業服務組」；協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造的「人才培育組」；以及為了讓市府與各產業團體、勞工團體的互動更緊密，也將成立「勞資合作組」，建立勞方與資方的合作平台。


另外，桃園市原住民族人口數超過8萬人，人數是全國第二，僅次花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市。現年70歲的孫大川是卑南族人，擁有比利時魯汶大學漢學碩士學位，返台後積極投入推動台灣原住民族文學，也曾擔任過原民會主委，對原民事務的推動非常嫻熟；此次張善政邀請孫大川擔任原住民族發展基金會董事，勢必將能為桃園的原民事務有更長遠的規劃。


市府人士指出，杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長，孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾擔任過公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，三人除了專業程度無庸置疑之外，更都是中央院級與部會級的人才，此次他們願意應張善政之邀再次投入公共事務，完全是被張善政為桃園規劃的願景所打動，這也呈現張善政對人才的磁吸效應，張善政廣納中央級人才，在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。

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