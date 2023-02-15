張善政團隊再添生力軍　杜紫軍任桃園工策會總幹事

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杜紫軍為張善政參選桃園市長競選總部政策小組召集人，外界原以為在張當選後，杜可能接掌副市長一職，但選後未見杜紫軍加入市府團隊。
市府人士表示，杜紫軍將完全不支薪，以義工的方式協助張善政推動企業服務與產業發展工作，而為了讓工策會有不同以往的面貌與功能，張善政與杜紫軍多次深談，配合組織再造，工策會總幹事將調整為較符合企業營運概念的「執行長」，也會設立三個組別，分別為服務企業團體、促進投資的「產業服務組」；協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造的「人才培育組」；以及為了讓市府與各產業團體、勞工團體的互動更緊密，也將成立「勞資合作組」，建立勞方與資方的合作平台。
另外，桃園市原住民族人口數超過8萬人，人數是全國第二，僅次花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市。現年70歲的孫大川是卑南族人，擁有比利時魯汶大學漢學碩士學位，返台後積極投入推動台灣原住民族文學，也曾擔任過原民會主委，對原民事務的推動非常嫻熟；此次張善政邀請孫大川擔任原住民族發展基金會董事，勢必將能為桃園的原民事務有更長遠的規劃。
市府人士指出，杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長，孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾擔任過公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，三人除了專業程度無庸置疑之外，更都是中央院級與部會級的人才，此次他們願意應張善政之邀再次投入公共事務，完全是被張善政為桃園規劃的願景所打動，這也呈現張善政對人才的磁吸效應，張善政廣納中央級人才，在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。