泰國「東部經濟走廊」前景看好 成東南亞電動車生產中心
泰國「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC）發展有成，已是東南亞地區電動車生產中心，吸引包括富士康在內的眾多電動車品牌落腳。汽車是泰國關鍵產業之一，約佔GDP 的6%，雇用了超過75萬名工人。目前中泰兩國企業積極共建共廠，希望打造泰國作為亞洲底特律的地位。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據泰國媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪準備在羅勇建設新廠，預計2024年投入使用，屆時年產量將達15萬輛。泰國國家石油公司也和富士康合作，斥資360億銖在在春武里府洛加納工業園共建新廠，目標在2024年完成建設並達到生產交車階段，初期產能為每年5萬輛電動車，之後逐步增產至每年15萬輛電動車。此外，名爵、長城等中國汽車品牌也將在泰國建立電動車廠，其他汽車零組件生產商也計劃到此投資建廠，未來有望形成完整的供應鏈。
「東部經濟特區」負責官員表示，隨著全球電動車需求量增加，電動車將成為泰國乃至整個東協工業生產的重要產業，泰國政府也將推出鼓勵措施，支持民眾購買電動車，以及吸引更多電池生產商在泰國投資建廠。
泰國政府提出的國家發展計畫－「泰國4.0」（Thailand 4.0），其中最重要的就是「東部經濟走廊」計劃案，目標是將泰國打造為以高科技、高附加價值、高創造力為主的國家，進而鞏固泰國在東南亞的地位。泰國擬在5年內投資2兆2000億銖，要讓泰國平均每年以5%的速度成長，希望泰國在2029年從中等收入國家邁入已開發國家行列。