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Mister Donut甜甜圈買10送10！一招單顆17元：比半價還省

▲辦公室下午茶快開團，Mister Donut甜甜圈外送買10送10，輸入優惠碼再8.5折，單顆最低17元比半價還省。（圖／取自Mister Donut粉專）
▲辦公室下午茶快開團，Mister Donut甜甜圈外送買10送10，輸入優惠碼再8.5折，單顆最低17元比半價還省。（圖／取自Mister Donut粉專）

記者黃韻文/綜合報導

情人節剛過，Mister Donut甜甜圈放閃優惠沒吃夠的話，還有一招比買1送1半價更省。今日起至2月19日限時五天，外送平台foodpanda推出甜蜜同樂活動，享甜甜圈買10送10，原價39元的甜甜圈，平均特價20元，若輸入優惠碼再打8.5折，最適合當辦公室下午茶團購選項，如果還想更省錢，則可找有訂閱pandapro的同事下單，連外送費都免了，單顆最低17元開吃。

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平時捨不得吃原價39元的甜甜圈，今（15）日起限時五天至2月19日，透過foodpanda下單，享Mister Donut甜甜圈外送買10送10，口味不可挑選、由門市隨機出貨。此外，輸入優惠碼「二月熊送」可再打8.5折，而pandapro會員則免外送費，換算下來20顆甜甜圈共335元，平均單顆甜甜圈最低17元。

▲甜甜圈外送推出買10送10，輸入優惠碼可再享8.5折。（圖／記者黃韻文）
▲甜甜圈外送推出買10送10，輸入優惠碼可再享8.5折。（圖／記者黃韻文）
美式甜甜圈Krispy Kreme目前則發起草莓季，推出3款限定甜甜圈，包括「戀戀草莓」、「草莓淋醬甜甜圈」以及可愛心型的「巧莓甜心」。即日起至2月17前，使用Krispy Kreme情人節限定濾鏡，與情人拍照打卡上傳IG限動，並標註@KrispyKremeTw帳號，可享買戀戀草莓季系列甜甜圈，免費送巧莓愛心甜甜圈1顆，每日每間門市限量20顆。

▲Krispy Kreme推出3款草莓季甜甜圈，2月17日前有打卡優惠，買草莓季系列甜甜圈，免費送巧莓愛心甜甜圈1顆。（圖／業者提供）
▲Krispy Kreme推出3款草莓季甜甜圈，2月17日前有打卡優惠，買草莓季系列甜甜圈，免費送巧莓愛心甜甜圈1顆。（圖／業者提供）

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