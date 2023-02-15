Mister Donut甜甜圈買10送10！一招單顆17元：比半價還省
情人節剛過，Mister Donut甜甜圈放閃優惠沒吃夠的話，還有一招比買1送1半價更省。今日起至2月19日限時五天，外送平台foodpanda推出甜蜜同樂活動，享甜甜圈買10送10，原價39元的甜甜圈，平均特價20元，若輸入優惠碼再打8.5折，最適合當辦公室下午茶團購選項，如果還想更省錢，則可找有訂閱pandapro的同事下單，連外送費都免了，單顆最低17元開吃。
記者黃韻文/綜合報導
平時捨不得吃原價39元的甜甜圈，今（15）日起限時五天至2月19日，透過foodpanda下單，享Mister Donut甜甜圈外送買10送10，口味不可挑選、由門市隨機出貨。此外，輸入優惠碼「二月熊送」可再打8.5折，而pandapro會員則免外送費，換算下來20顆甜甜圈共335元，平均單顆甜甜圈最低17元。
美式甜甜圈Krispy Kreme目前則發起草莓季，推出3款限定甜甜圈，包括「戀戀草莓」、「草莓淋醬甜甜圈」以及可愛心型的「巧莓甜心」。即日起至2月17前，使用Krispy Kreme情人節限定濾鏡，與情人拍照打卡上傳IG限動，並標註@KrispyKremeTw帳號，可享買戀戀草莓季系列甜甜圈，免費送巧莓愛心甜甜圈1顆，每日每間門市限量20顆。