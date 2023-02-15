《鬼滅之刃》本週登大螢幕！「先行上映」2特色鐵粉必衝
《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》即將於本週五（17）再次登上大螢幕，日本2/3提早上映，首日票房飆破3.2億日幣，觀影人數更高達81萬3422人，有不少網友在相關社團討論，即將播出的電視動畫，是否值得買票進電影院觀看？實際上「先行上映」在日本已經行之有年，更設定了入場觀看限制，讓搶先於大螢幕觀看的經驗更加珍貴，電影發行商木棉花也透露，本次橫跨兩大篇章的內容，除了可以搶先觀看外，更以4K高畫質規格，全面重製影音，在電影院感受淋漓盡致的影音體驗，喜愛鬼滅的鐵粉千萬別錯過！
記者鍾怡婷/綜合報導
《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》日本於2月3日上映，首週末便以11億5876萬日幣拿下票房冠軍，展示了無法撼動的賣座實力，而台灣即將於2月17日中日文版同步上映。目前台灣影音串流平台播放至《遊郭篇》結束，《刀匠村篇》動畫預計於4月開始播出，而電影版「先行上映」是為了回饋粉絲，把即將播出的電視動畫，提前在電影院上映，觀眾可搶先欣賞作品，台灣較為少見，日本部份動畫作品的「先行上映」更設定了抽選制或限定入場人數等門檻限制，相當受到粉絲歡迎！
本次《上弦集結，前進刀匠村》電影，不僅僅是將新篇章《刀匠村篇》的第一集做「先行上映」，更將《遊郭篇》高潮迭起、感人肺腑的最終兩集，全面重製升級為「特別上映」。發行商木棉花透露，電影橫跨兩大篇章集結三集內容，以4K高畫質規格，全面重製影音。除了震撼重現遊郭大戰，並重磅揭開「無限城」與「刀匠村」的神秘面紗！在電影院更能感受淋漓盡致的影音體驗，讓大家能透過大銀幕和高階音響設備，再次感受到觀影的熱血感動。
為了展現誠意，《鬼滅之刃》的主要角色聲優也展開全球巡迴活動，製作人高橋祐馬跟主演聲優花江夏樹（飾 竈門炭治郎）、河西健吾（飾 霞柱-時透無一郎）、花澤香菜（飾 戀柱-甘露寺蜜璃），將於3月19日親臨台灣當地舉辦見面會，感謝粉絲的支持。而電影已搶先於2/13舉辦特映會，粉絲觀後心得大讚：「畫質超越以往對動畫的既有印象，相當震撼」、「看到遊郭篇上大銀幕此生無憾」、「在電影院的聲光效果非常有層次」、「在大銀幕看更感動，很值得」、「戀柱現身，可愛、性感該有的都有，十分滿足！」