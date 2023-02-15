林智堅撤學位訴願　余正煌：繼續法律程序

前新竹市長林智堅對於論文涉嫌抄襲事件，昨晚在臉書發聲致歉，聲稱已撤回台大學位的訴願，也不會對中華大學一案提行政訴訟。不過，身為指導教授的前國安局長陳明通仍發聲力挺林智堅。調查官余正煌今（15）日透過律師團發表聲明，強調仍會繼續完成後續的法律程序，對陳明通一再顛倒是非，也考慮提告。
記者潘千詩／台北報導
余正煌律師團聲明指出，余正煌去年9月14日依據《訴願法》第28條第2項的利害關係人身分申請訴願参加，為表達自己對於論文事件坦蕩蕩之胸懷；而林智堅撤回訴願一事已彰顯「台灣大學認定其論文抄襲」實為正確。
聲明表示，林智堅聲明中並末提及如何處理與余正煌間訴訟案件，全文內容更無向余正煌表達任何歉意，研判林智堅聲明仍以政治及選情為其優先考量。所以余正煌自訴林智堅著作權（北院審理中）及告訴加重誹謗（北檢偵查中）部分，仍會繼續完成後續的法律程序，目前不會因林智堅撤回訴願而有所改變。
聲明指出，余正煌因顧念與陳明通的師生情誼，對於陳明通一再顛倒是非，進而損及余正煌權利及名譽一再忍讓，然在林智堅退出訴願後，竟然還以律師聲明方式詆毁余正煌，甚至罔顧其他學生權益而自爆「論文有客製化公版」云云，深感遺憾，律師團將在與余正煌詳加討論後，另行決定法律上的合宜處置方式。