不再「當耳邊風聽聽就好」 林明溱自喻不倒翁水深火熱
南投立委補選，民進黨蔡培慧由黨主席賴清德親自督軍，中央與地方分進合擊，國民黨林明溱接連被質疑為兒參選、碩士論文涉抄襲，態度從原本把「當耳邊風聽聽就好」當口頭禪，逐漸轉為正面迎戰。今他批評民進黨知道蔡培慧沒辦法當選，只會對他抹黑中傷造謠，自己是扳不倒的不倒翁，即使選得水深火熱也會認命。
記者顏幸如／南投報導
距補選投票剩17天，國民兩黨連續兩天在台北開記者會攻擊對手陣營，踢爆李眉蓁論文案的前促轉會副研究員吳佩蓉，前天爆料林明溱的朝陽科大碩士論文涉嫌抄襲，原本極為清泠的南投立委補選，開始成為全國性話題。
林明溱今（15）日上午開記者會，發表他對名間鄉觀光及交通的政見，表示將爭取一條與台三線平行的8公里替代道路，紓解竹山紫南宮帶來的假日車潮。另在施工中的「松嶺之星」高空景觀塔，爭取設置遊客步道區。
接著他話鋒一轉，批評民進黨面對任何選舉，除了抹黑手段沒什麼好策略。他指民進黨全黨動員加上國家資源，「打擊一個赤手空拳的林明溱」，雖然自己只有挨打的份，即使水深火熱也認命，「誰叫我要出來選舉？如果不出來選舉，他們也不會用這麼大的力量來打擊我」。
林明溱說，民進黨面臨敗選威脅、知道蔡培慧沒辦法當選，才會全黨加中央政府資源總動員，但是「我是扳不倒的不倒翁，沒有關係啦！你們再怎麼打，南投縣民都非常有智慧，縣民都非常清楚，你們就是一個抹黑中傷造謠的政府。」