小S錄影罕見發火！辣妹「1動作」惹毛她 飆罵狠瞪片段曝
女星小S（徐熙娣）個性直爽不做作，深受大批粉絲喜愛，除了主持工作，她對演戲其實也頗有興趣，時常在節目中和來賓尬戲「演」一下。日前，她與許傑輝、派翠克在《小姐不熙娣》中即興演出，點名班底Pag飾演千金小姐，豈料她一個拍桌，使小S的高級水壺立刻摔到地上，讓她罕見動怒、當場變臉，讓網友驚呼：「感覺小S真的不爽了」、「如果我是小S我應該也會生氣」。
娛樂中心／綜合報導
小S日前在《小姐不熙娣》節目中與來賓許傑輝、鍾欣凌一起演戲，其中一個主題是「財閥的私生女回到家準備華麗的復仇」，由班底Pag飾演千金小姐，小S、許傑輝和派翠克則飾演家僕。只見Pag猛力拍打小S的桌子，怒喊：「那女的在哪裡？」瞬間使小S最寶貝的保溫杯摔落在地，桌子上的其他東西也被震起，就連平板也差點遭殃。
小S見心愛的保溫杯掉在地上後立刻大叫並衝了過去，一把將保溫杯搶走，怒吼：「這我的東西！妳知不知道它這很貴，妳知不知道？」Pag則尷尬地道歉，而一旁的許傑輝與派翠克也馬上將小S拉回，拼命緩頰：「還沒卡！妳是僕人耶！我們做僕人的不能這樣，妳怎麼今天吃錯藥了？」還不斷拉著她的衣服。小S雖然有被逗笑，但表情明顯有些不爽，無暇顧及表情管理，激動地大叫：「我沒有這個水壺，我不能錄影啦！」吼完滿臉漲紅、不斷喘氣。
影片一出，立刻引起熱議，有網友好奇：「水壺那段，一直都不確定小S到底是演戲，還是真的發火，前者的話，演女僕的她即興發揮急轉劇情頗妙又有點違和，後者的話，後製跟B2怎麼會沒剪掉，不曉得是不是小S真的不爽了？」對此，也有人替小S說話：「Pag觀察力有待改進，如果我是S我應該也會生氣，桌上還有ipad，那個水壺這是之前S提過她不能沒有的熱水壺，那麼多重要的物品在桌上...這個動作...不該吧...」。（編輯：郭佩蓉）