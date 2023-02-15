台中購物節追加3.5億　議員批呼攏議會和市民

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周永鴻說，昨市府在市政會議上提出「消費金喜送計畫」預計追加3.5億，和過去兩年購物節追加預算數目完全相同，被認為是再為台中購物節加碼。
周永鴻痛批，他連續多年指出購物節多項問題，包括抽獎「射倖性」違反預算公平原則、兌獎出包造成民怨、經濟成效長年灌水八成，市府卻仍然將購物節視作振興台中經濟的一帖靈藥，顯見施政沒有策略和遠見。
周永鴻指出，去年臨時會市府為原本4600萬的購物節活動追加3.5億時，他在財經委員會就強力要求市府，比該年本預算科目追加兩倍以上的預算不宜在臨時會提出，應該在定期會提出審議，後來也在大會通過附帶決議。如今市府為偷渡購物節預算，不惜藐視議會決議，實在離譜至極。
周永鴻更直指，經發局長張峯源去年9月在議會財經委員會信誓旦旦承諾「今年的台中購物節不會再抽現金」，結果為偷渡預算，不惜對自己打臉去年的說法，呼攏議會和市民。
議員張芬郁表示，市府把「登錄發票金額」，視為舉辦購物節刺激消費的經濟成效，號稱去年登錄金額達358億元，創下歷屆最高，不乏大內宣自吹自擂，但非購物節時間大家都不消費嗎？她要求經發局提供非購物節的消費數字，才能有力說服大眾，花近4億元辦購物節真正成效。
經發局說明，111年度台中購物節締造358億元佳績，不但吸引外縣市民眾赴台中市旅遊觀光消費，且透過增加產業專屬抽及區域消費專屬抽，振興疫情受創產業、協助城鄉均衡。