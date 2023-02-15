6歲女兒「寫情書送巧克力」告白同學！李易玻璃心碎滿地
男藝人李易和六月結婚後育有一子一女，婚姻幸福美滿，經常在社群媒體分享生活的他，今（15）日透露6歲女兒做了情人節巧克力要送心儀的男同學，甚至寫了告白紙條，讓身為爸爸的他「玻璃心碎滿地」，忍不住開玩笑直呼：「這位同學，我們好好聊一下！」貼文及照片一出，網友全笑翻：「爸爸就是最大一把桃花劍啊」、「被前世情人拋棄了，很難過」、「爸爸走心了啦，哈哈哈」。
娛樂中心／綜合報導
李易今日在臉書發文，表示昨天是情人節，女兒說要做巧克力，還說會分給他一顆，讓他非常開心。豈料今天他卻看到了女兒寫的告白紙條，讓他開玩笑直呼：「這位同學，我每天都會去接她下課，我們明天開始好好聊一下！我計較的是我沒有巧克力跟告白紙條，我計較的是，食材我提供！」並附上四個笑到哭和五個生氣的表情符號。
最後，他還在文末Hashtag「爸爸玻璃心碎滿地！」貼文一出，網友也紛紛留言：「爸爸難過...」、「很值得計較」、「玻璃都碎了啦」、「怎麼會這樣，原來女兒說要做巧克力不是要給爸爸吃的而是給她在學校愛慕的男生吃的，也難怪李易你會吃醋和在意」、「爸爸要習慣」、「爸爸心碎了啦，哈哈哈哈哈哈」、「爸爸打翻了醋桶子了，要慢慢習慣喔，以後還會有吃不完的醋呢」、「爸爸就是最大一把桃花劍啊」、「被前世情人拋棄了，很難過」、「爸爸走心了啦，哈哈哈」、「當爸爸的心情」、「直接大笑」。（編輯：郭佩蓉）