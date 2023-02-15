黨內互打？當選承諾暗諷羅智強　鍾沛君：他可以正面回答

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其中，同被視為前總統馬英九子弟兵的羅智強、鍾沛君兩人，近來更是偶有交鋒。鍾沛君2月13日在臉書發文，宣布當選立委的「四大承諾」包括，一、保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長；二、保證不會全國行腳，做好區域立委本分；三、保證一生固守大安，就算搬家也不越區；四、保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。
有趣的是，由於羅智強曾分別在2018、2020、2022年間，多次對外喊話考慮參選桃園市長、台北市長及總統；因此，針對鍾沛君當選承諾指出，保證不參選總統及台北市長發言，也被外界視為是在暗諷羅智強，較勁意味濃厚。
鍾沛君今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，被主持人黃暐瀚追問，是否在諷刺羅智強？他也不諱言說，該篇文章各種意見很多，但這四點聲明是她聽聞地方意見後的總結，並強調「初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防」，她提出問題羅智強可以正面回答，但目前為止還沒有。
此外，鍾沛君也提到，她在兩人宣布參選立委前，曾在某日與羅智強談了許多過去一同打選戰、選區小事及共同回憶。他直言，他們完全沒有劍拔弩張，且兩人在2018議員初選及選舉，還有這次初選，已經是第三次打選戰，因此事後遇到也不會尷尬。
對於國民黨內互打上演，資深媒體人王時齊表示，黨內同志鬥太很恐讓藍營支持者不開心，就算初選勝利，對選情也會有不好的影響。她認為，大安區對國民黨來說，是「放一顆西瓜都選得上」的安全區，但鍾沛君與羅智強屬落跑組，只是羅智強先跑，這對黨形象並非好事。