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黨內互打？當選承諾暗諷羅智強　鍾沛君：他可以正面回答

▲鍾沛君選立委當選承諾聲稱，不會改選市長或總統，被質疑暗諷羅智強。鍾沛君今接受廣播節目專訪回應，初選也是選舉有議題攻防，羅智強可正面回答。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲鍾沛君選立委當選承諾聲稱，不會改選市長或總統，被質疑暗諷羅智強。鍾沛君今接受廣播節目專訪回應，初選也是選舉有議題攻防，羅智強可正面回答。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024立委世代交替浪潮猛烈，台北市議員鍾沛君日前宣布有意參選大安區立委，並提到當選後不會改選市長或總統，此言一出也被外界解讀，是在暗諷同樣有意參選的對手前議員羅智強。對此，鍾沛君今（15）日接受廣播節目專訪正面回應，初選也是選舉，本就有議題攻防，並直言她提出問題，羅智強可以正面回答，但到現在還沒有。

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隨前立委林奕華接任台北市副市長，其留下的北市大安區立委，國民黨內已有多人磨刀霍霍，包括羅智強、鍾沛君及前國安會副秘書長楊永明，接連表達參選意願。此外，北市議員王欣儀、徐弘庭等人，也傳出正評估參選可能。黨內初選還未進行，大安區立委便已先成黨內互打激烈選區。

其中，同被視為前總統馬英九子弟兵的羅智強、鍾沛君兩人，近來更是偶有交鋒。鍾沛君2月13日在臉書發文，宣布當選立委的「四大承諾」包括，一、保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長；二、保證不會全國行腳，做好區域立委本分；三、保證一生固守大安，就算搬家也不越區；四、保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

有趣的是，由於羅智強曾分別在2018、2020、2022年間，多次對外喊話考慮參選桃園市長、台北市長及總統；因此，針對鍾沛君當選承諾指出，保證不參選總統及台北市長發言，也被外界視為是在暗諷羅智強，較勁意味濃厚。

鍾沛君今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，被主持人黃暐瀚追問，是否在諷刺羅智強？他也不諱言說，該篇文章各種意見很多，但這四點聲明是她聽聞地方意見後的總結，並強調「初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防」，她提出問題羅智強可以正面回答，但目前為止還沒有。

此外，鍾沛君也提到，她在兩人宣布參選立委前，曾在某日與羅智強談了許多過去一同打選戰、選區小事及共同回憶。他直言，他們完全沒有劍拔弩張，且兩人在2018議員初選及選舉，還有這次初選，已經是第三次打選戰，因此事後遇到也不會尷尬。

對於國民黨內互打上演，資深媒體人王時齊表示，黨內同志鬥太很恐讓藍營支持者不開心，就算初選勝利，對選情也會有不好的影響。她認為，大安區對國民黨來說，是「放一顆西瓜都選得上」的安全區，但鍾沛君與羅智強屬落跑組，只是羅智強先跑，這對黨形象並非好事。

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