普發現金6千元怎麼領？全台12家銀行24922台ATM將可提現

綠排黑加嚴！曾性侵、毒品及槍砲起訴不提名　刪十年條款

▲賴清德、許立明舉行記者會，向各界說明民進黨排黑加嚴內容，展現改革決心。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
▲賴清德、許立明舉行記者會，向各界說明民進黨排黑加嚴內容，展現改革決心。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後，大刀闊斧推動改革，繼組織變陣、處理台南議長選舉涉賄案、訂定學倫審查內規後，其今（15）日再度主持中執會，修正黨公職排黑相關辦法，增訂曾參與犯罪組織者、曾有性侵害犯罪或兒少性交易者皆不予提名；曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制經起訴，也都不予提名；感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定也刪除，期盼更快速、用更高標準回應社會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德說，此次秉持誠信、正直、負責等三個黨務革新精神，希望回應社會對民進黨的批評指教或期待，也以高於法律標準來要求從政同志，以做為台灣政治表率。他說， 「我們是台灣土地上第一個長出來的政黨」，富有推動台灣持續進步的使命，也因此推動黨務革新。

▲
▲賴清德表示，此次秉持誠信、正直、負責等三個黨務革新精神，希望回應社會對民進黨的批評指教或期待。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
民進黨去年敗選後聲勢低迷，至今仍因前新竹市長林智堅論文案；中常委黃承國過去曾被管訓的背景；前台北市黨部評召趙映光之子趙介佑捲入詐騙、涉毒等爭議有所受傷。在處理台南議長選舉涉賄、訂定學倫審查內規後，賴清德今日率領民進黨中執委，連續第3周召開中執會，會中討論黨公職排黑相關辦法。

中執會後，賴清德與黨秘書長許立明親自舉行記者會，向外界具體說明今日通過的黨公職排黑相關辦法。許立明表示，今天修訂「公職候選人提名條例」跟「黨職人員選舉辦法」，確保未來民進黨在源頭上管理黑金問題。

許立明說，今天修法重點是確保比選罷法更為嚴格，增訂曾參與犯罪組織者、曾有性侵害犯罪或兒少性交易者皆不予提名。 

加嚴的部分是，曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制等，由「經判決確定」改為「經起訴者」，都不予提名，以更快速回應社會期待。

另外，取消「十年條款」，刪除感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定，加嚴道德標準。

許立明表示，修正案因需經預計在7月舉行的全代會通過才生效，於提名時程上難以規範2024年總統與立委選舉，為確保宣示之落實及回應社會期待，故將此次提名候選人限制資格，送交2024年總統立委提名小組，列為2024年選舉提名作業時徵詢、協調之重要參考。

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲許立明說明民進黨排黑加嚴內容。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
賴清德說，為了要擦亮民進黨「清廉　勤政　愛鄉土」的招牌，今天是他在1月18日接任民主進步黨主席之後，所連續召開的第三次中執會會議，今天處理黨公職參選的規範，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心。

賴清德說，此次秉持誠信、正直、負責等三個黨務革新精神，希望回應社會對民進黨的批評指教或期待，也以高於法律標準來要求從政同志，以做為台灣政治表率。 

賴清德說，民進黨是執政黨，不會因為別黨有同樣，或者更嚴重的問題就不進行革新。「我們是台灣土地上第一個長出來的政黨」，富有推動台灣持續進步的使命，也因此推動黨務革新。

▲（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
▲賴清德與許立明舉行記者會，向各界報告黨務改革內容。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）
▲（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德舉行記者會，向各界報告黨務改革內容。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.15）

賴清德展決心！民進黨明再開中執會　黨公職排黑擬加嚴

賴清德：台、日共同面對中國威脅　更要同心協力站在一起

尬郭台銘？賴清德同台王金平　笑稱「王院長支持賴清德」

林智堅道歉　民進黨：他黨也應建立「學倫審查」機制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀