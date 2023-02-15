綠排黑加嚴！曾性侵、毒品及槍砲起訴不提名　刪十年條款

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民進黨去年敗選後聲勢低迷，至今仍因前新竹市長林智堅論文案；中常委黃承國過去曾被管訓的背景；前台北市黨部評召趙映光之子趙介佑捲入詐騙、涉毒等爭議有所受傷。在處理台南議長選舉涉賄、訂定學倫審查內規後，賴清德今日率領民進黨中執委，連續第3周召開中執會，會中討論黨公職排黑相關辦法。
中執會後，賴清德與黨秘書長許立明親自舉行記者會，向外界具體說明今日通過的黨公職排黑相關辦法。許立明表示，今天修訂「公職候選人提名條例」跟「黨職人員選舉辦法」，確保未來民進黨在源頭上管理黑金問題。
許立明說，今天修法重點是確保比選罷法更為嚴格，增訂曾參與犯罪組織者、曾有性侵害犯罪或兒少性交易者皆不予提名。
加嚴的部分是，曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制等，由「經判決確定」改為「經起訴者」，都不予提名，以更快速回應社會期待。
另外，取消「十年條款」，刪除感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿十年可參選之規定，加嚴道德標準。
許立明表示，修正案因需經預計在7月舉行的全代會通過才生效，於提名時程上難以規範2024年總統與立委選舉，為確保宣示之落實及回應社會期待，故將此次提名候選人限制資格，送交2024年總統立委提名小組，列為2024年選舉提名作業時徵詢、協調之重要參考。
賴清德說，為了要擦亮民進黨「清廉 勤政 愛鄉土」的招牌，今天是他在1月18日接任民主進步黨主席之後，所連續召開的第三次中執會會議，今天處理黨公職參選的規範，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心。
賴清德說，此次秉持誠信、正直、負責等三個黨務革新精神，希望回應社會對民進黨的批評指教或期待，也以高於法律標準來要求從政同志，以做為台灣政治表率。
賴清德說，民進黨是執政黨，不會因為別黨有同樣，或者更嚴重的問題就不進行革新。「我們是台灣土地上第一個長出來的政黨」，富有推動台灣持續進步的使命，也因此推動黨務革新。