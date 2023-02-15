認林智堅還年輕！賴清德：道歉是好的 相信社會會給機會
前新竹市長林智堅過去在中華大學、台大的論文涉抄襲，成為拖垮民進黨去年選舉的重要原因之一。其在昨日晚間透過臉書道歉，並表示已撤回針對台大學位的訴願，而對於中華大學訴願審議會的認定，後續也不會再進行行政訴訟。對此，上周才率領民進黨訂定新的學倫審查機制的副總統、民進黨主席賴清德今（15）日被問及此事表示，「我認為這是好的」，林智堅還年輕，未來要走得路還很遠，不應該陷在這裡，相信社會會給任何一個想要重新開始，並且跟社會道歉的人一個機會。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨上周中執會通過黨內提名候選人的學倫審查機制，被認為是要解決「林智堅論文案」的影響。林智堅昨日晚間透過臉書表示，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟；也撤回針對台灣大學學位的訴願，讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。
林智堅也說，他自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，因此要再次向社會大眾表達歉意，未來會持續精進學習，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。
對於林智堅道歉一事，賴清德於今日民進黨中執會後記者會受訪表示，林智堅還年輕，未來要走得路還很遠，不應該陷在這裡，他應該接受台大跟中華大學學倫會的結論，而他今天也接受了，也已經公開跟社會大眾道歉，「我相信社會會給任何一個想要重新開始，並且跟社會道歉的人一個機會」。
被問及是否有跟林智堅溝通？賴清德說，這是林智堅反省的結果。因為之前林智堅所做的決定，社會給予很強烈的反應，相信其做過很深刻的反省，才會重新在臉書上報告他的決定。
賴清德說，「我認為這是好的」，林智堅應該要跟台大、中華大學學聯會的老師表示感謝，因為老師們給予他更高的標準，他未來可以檢討改進，再走未來人生的道路。