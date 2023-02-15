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駁空降！蔡培慧：林明溱忘記集集鄉土燈會錢從哪來？

▲蔡培慧與鄉親父老溝通，了解地方的需求。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）
▲蔡培慧與鄉親父老溝通，了解地方的需求。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）

記者顏幸如／南投報導

國民黨今開記者會批評蔡培慧，從台北空降南投選立委。蔡培慧今反擊，指自己災後便擔任921震災重建基金會執行秘書、協助家鄉重建，並提醒林明溱，「你當集集鎮長辦的鄉土燈會，經費就是基金會撥付的，我還經常去，請不要違背良心說謊。」對於今日記者會成員包括林家幫新科議員林儒暘，她反問：「南投難道是林家的嗎？」

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▲國民黨「給我在地民意急先鋒 拒絕空降黨意打高空」 記者會，由南投縣議員林儒暘（中）出席。（圖／國民黨提供）
▲國民黨「給我在地民意急先鋒 拒絕空降黨意打高空」 記者會，南投縣議員林儒暘（中）北上出席。（圖／國民黨提供）
國民黨文傳會今（15日）上午召開「給我在地民意急先鋒 拒絕空降黨意打高空」記者會，指蔡培慧心中只有黨意沒有民意，蔡培慧隨即在南投反駁，「請國民黨及林明溱前縣長不要再講空話了！林前縣長不要違背良心說謊！」

林明溱碩論「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」爆發抄襲風波，林明溱兒子、總部發言人林儒彬昨強調，林明溱以集集小鎮災後浴火重生為研究題目，是他個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗。

▲蔡培慧今與民進黨國務青一整天在竹山走街拜票。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）
▲蔡培慧今與民進黨國務青一整天在竹山走街拜票。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）
對於林明溱多次批評蔡培慧若當選，將只會扯國民黨縣長許淑華後腿，所以自己有拿下這一席的使命，蔡培慧今說：「林明溱如果忘記了，我來提醒他！」她指林明溱當集集鎮長時發生921地震，災後辦的鄉土燈會，經費就是921震災重建基金會撥付的，當時是基金會執行秘書的自己，常常去參加燈會。

蔡培慧說，自己擔任立委時雖是不分區，仍全心關注家鄉發展、協助上千條農路、100多所學校修繕，更別說推動《食農教育法》、《農民退休儲金條例》都和南投息息相關。她當行政院中辦執行長時，爭取3億3千萬元解決八卦山灌溉設施長期無水可用的困境，向營建署爭取10多億元集集、竹山、鹿谷、名間等路平專案經費，可以被檢驗的政績歷歷在目，這些都是林明溱當立委、當縣長時做不到的。

▲蔡培慧到竹山菜市場拜票，攤商比出她的一號手勢。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）
▲蔡培慧到竹山菜市場拜票，攤商比出她的一號手勢。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.15）
蔡培慧指出，歷年來國民黨立委、縣長候選人口口聲聲要爭取中興大學到南投設分校，卻一件都沒做，她在短短兩年多就成功促成中興大學在中興新村成立分校，問題癥結就出在國民黨一直以來沒以南投為核心、林明溱所做所為都是顧及林家的私人利益。就連今天上午在台北開的記者會，列席成員也是林家幫新科議員林儒暘，蔡培慧問：「南投難道是林家的嗎？」

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