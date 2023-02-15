幼童集體染諾羅！家長發文回報 遭中國官員登門要求刪除
諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，日前在中國西安市一所幼兒園就驚傳多名幼童感染諾羅病毒、集體食物中毒，有家長在微信群組彼此回報確認家中幼童的嘔吐、腹瀉症狀，有家長分享相關消息在社群網路上後，隔天卻遭教育局官員施加壓力要求刪除文章，民眾則表示自己發文只是希望官方重視幼童食品安全問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國媒體《華商網》報導，近日有家長發現孩子自11日凌晨起就發生嘔吐症狀，經詢問後得知，孩子就讀的西安市蓮湖區萬國遠鑒幼稚園亦有多名幼兒發生嘔吐、腹瀉腹痛或發燒等症狀，其餘家長們也紛紛透過微信群組回報類似情事。
民眾推測，孩子們是感染諾羅病毒或集體食物中毒，並將對話紀錄分享在社群媒體上。不過就在該篇文章發布後隔天，作者表示包含當地教育局、街道辦等官員上門要求其刪除文章，接著又通過其前上司、現同事施壓要求下架，但都被該名網友拒絕。
作者表示，自己發文實事求是反映問題，目的只是希望學校或政府重視幼兒食品安全問題，不知「這些人的顧慮何在？」；報導接續提到，經疾控部門檢測，該幼兒園有3名兒童感染諾羅病毒，判定兒童身體不適由諾如病毒感染引起。
幼兒園表示，2月10日園生出現身體不適症狀後，園方立即報告了蓮湖區教育、疾控等部門，且也按要求對相關班級停課3日，進行全園消殺。