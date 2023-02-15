T1／走！到後山！譚傑龍攜手阿巴西做公益

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為了趕在2022年結束前，能夠把全新的訓練用品送到花蓮，譚傑龍特地邀請隊上麻吉，『黑豹』阿巴西和『齊天大聖』林秉聖加入Dragon On的行列，購買了50顆籃球與全新的基礎籃球訓練輔助用品，外加職業球團等級的專業水療機，送給花蓮縣的五所中小學，其中包含自強國中、秀林國中、鳳林國中與吉安國小和北昌國小。
三位球星一抵達花蓮自強國中體育館，立刻獲得50位小選手們的熱情歡迎，三位球星也馬上和小朋友們打成一片，像是阿巴西變身孩子王，林秉聖則是展現教學天份，而人高馬大的譚傑龍，更成為小朋友們追問的焦點，其中最可愛的對話內容，就是小朋友問譚傑龍，你到底都吃什麼？？？為什麼可以長這麼高…諸如此類的童言童語，讓譚傑龍等三位球星笑到不行。
新北中信特攻三星連線開班授課 二對二被吃巴西、秉聖直呼小選手太強了
至於在籃球營的部分，憨慢講話的譚傑龍，情商『齊天大聖』林秉聖和他一起擔任『一日籃球營營長』，兩人搭配說明傳球的技巧、跑位的技巧、單擋的技巧以及擋拆的及巧。而在執行擋拆戰術驗收時，譚傑龍和阿巴西突然變身火鍋店店長，真槍實彈驗收，獲得小朋友們的滿堂彩。
另外在二打二的戰術模擬演練中，自強國中的楚天云，一晃就過了林秉聖，好身手讓秉聖印象深刻，還有自強國中的嚴浩丞，個雖然小，但外線奇準，當場被獲封自強國中Curry的美譽。
五對五友誼賽阿巴西遭林秉聖狂吹哨 吹判違例插T和驅逐出場大家樂一下
整場Dragon On花蓮公益之旅籃球訓練營，在五打五的對抗賽中來到高潮，其中除了小選手們在譚傑龍和阿巴西的帶領下，有精彩表現外，負責擔任裁判的『齊天大聖』林秉聖也很搶鏡，每當阿巴西隊快要超前的時候，就會很即時的響起犯規或違例的哨音，甚至還插了阿巴西一個T（技術犯規），把『黑豹』驅逐出場。對於如此激情的吹判，秉聖說：『因為和傑龍感與巴西的感情好，才能這樣玩。同時也希望另一種方式，讓現場的氣氛High到最高點，不要讓訓練營在硬邦邦的比賽中結束。』
對於這趟Dragon On花蓮公益之旅，譚傑龍表示，看到小選手們讓他想到以前的自己，只想開心打球的自己。而現在自己有一點點能力，能夠幫助花蓮的小選手們，在籃球場上追逐夢想，讓他覺得很滿足，也和花蓮的小選手們相約有機會的話，在下一次的Dragon On公益之旅再相會。