生涯首部動作片《驚爆點》！27歲基努李維「純情樣」曝光
好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）生涯首部玩命動作電影《驚爆點》（Point Break），本片由基努李維與《第六感生死戀》已故男星派屈克史威茲（Patrick Swayze）合演，台灣影迷終於有機會於大銀幕觀看，基努李維27歲時的搏命演出！
記者黃雅琪/綜合報導
基努李維在受訪時也坦言，《驚爆點》改變了他的一生，在接拍這部片之前他從來沒有衝浪過，而拍完這部片之後，衝浪成為他畢生的興趣：「因為《驚爆點》我開始高空跳傘，因為《驚爆點》我開始衝浪。它真的改變了許多人的人生，就像它改變了我的人生一樣。」
《驚爆點》也影響許多後世的作品。例如賣座火爆動作片《玩命關頭》系列的第一集，基本上就是模仿《驚爆點》的劇情，只是把衝浪換成街頭賽車。在另一賣座大片《復仇者聯盟》系列裡，當小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鋼鐵人」第一次見到克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的「雷神索爾」時，他稱呼他為「Point Break」（本片英文片名），這是在揶揄索爾的髮型與《驚爆點》裡的派屈克史威茲相似。
《驚爆點》故事描述一位前程似錦的職業足球員強尼（基努李維飾），因受傷而結束球員生涯。在加入聯邦調查局擔任探員之後，隨即被派駐到洛杉磯。為了調查一件銀行搶案，強尼混入一群南加州海灘衝浪高手，和教綀柏迪（派屈克史威茲飾）結為生死至交，進而一步步逼近案件核心，赫然發現柏迪竟是整個搶案首腦人物。《驚爆點》將於3月3日全台經典重現。