補班不累！全家咖啡買1送1不限冰熱 玉米濃湯第2杯10元
周六迎來2月第二個憂鬱補班日，超商推出咖啡來助陣，繼萊爾富、7-11相繼發布補班優惠後，全家也隨即宣布3大補班限定好康，包括大杯特濃美式買一送一、SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元，還有薑黃活力飲、葉黃素飲任3件99元等，《NOWnews今日新聞》整理3大重點全掌握。
記者黃韻文/綜合報導
📌優惠1：特濃美式買1送1
補班日少不了咖啡登場，全家門市2月17日至2月19日期間，使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買1送1、冰熱不限，以及原價65元的SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元，單杯平均38元、約是5.8折。
📌優惠2：紅牛＋大美式＝68元
2月18日補班日當天限定，APP隨買跨店取推出6罐RedBull紅牛能量飲250ml、搭配6杯大杯特濃美式，提振組合價410元，平均1組「紅牛＋大美式」是68元。此外，在門市使用全盈+PAY支付，原價89元的威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲，任選3件99元，約是3.7折。
📌優惠3：霜淇淋5支168元
迎接口罩解禁，2月20日至2月22日限時3天，APP隨買跨店取推出霜淇淋5支168元優惠，平均單支是34元，首推近期造成瘋搶的草莓優格霜淇淋，搭配小農牛奶或比利時巧克力都別有滋味。