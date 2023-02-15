特企／制霸小家庭、小空間！歌林43型4K聯網電視輕簡上市

歌林聯網液晶顯示器GU01系列，採用4K Ultra HD，解析度高達3840x2160像素，搭配HDMI 2.1輸入端子並支援AV1解碼與HDCP 2.2傳輸，幀幀力求貼近4K真實影像。具備HDR 10、HLG、Dolby VISION技術，調整亮暗處細節，豐富畫面層次與彩度。
充滿臨場感的音效是闔家觀賞電影時的必備要素。歌林androidtv 11 4K聯網液晶顯示器Dolby ATMOS搭配杜比全景聲揚聲器，可感受3D空間多聲道環繞的極致快感。亦能使用dbx-tv功能，優化本身揚聲器，呈現更深厚的低音、更清亮的高音。
串流影音平台崛起，越來越多人喜歡宅在家追劇、看電影，用手機螢幕看不過癮，投放到大螢幕觀賞才夠精彩。歌林androidtv 11內建多款影視平台，包含：YouTube、Netflix、Amazon Prime Video等，時下流行影劇全能一手掌握。
此外，支援無線投屏功能，可輕鬆將手機畫面鏡射到顯示器，免投影棒，免傳輸線，省去繁瑣的連接操作，多出來的時間還能讓您多追一集劇。現在購買GU01系列，下載LiTV APP，自註冊登入日起，即享有LiTV電視頻道餐免費看30天，已購買活動指定系列者，亦可追溯享有同等福利。
民眾購買液晶顯示器時，不僅要考量規格與價位，更要注意放置場所與最佳觀看距離。根據中華民國眼科醫學會建議，觀看高畫質液晶顯示器時，最適當距離為螢幕對角線的2.5倍以上。以歌林43型聯網液晶顯示器為例，觀看距離建議2.8公尺左右，適合坪數6~8坪的小家庭或是單身貴族。而內建的低藍光護眼功能可過濾高達60%的藍光，螢幕不閃屏，觀看更舒服，無論是揪三五好友一同看部電影，或是獨自窩在沙發追劇，讓歌林4K聯網液晶顯示器，為您的生活娛樂加分。
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