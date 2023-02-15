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中職／玉木朋孝魔鬼特訓　點名林靖凱扛起獅隊內野

▲統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝(左)、內野手林靖凱(右)(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅隊日籍守備教練玉木朋孝(左)、內野手林靖凱(右)(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

統一獅內野手2023年春訓流行一句話，「你被玉木朋孝教練訂閱、追蹤開啟小鈴鐺了嗎?」這可不是統一選手開啟Youtube頻道，而是輪到誰加入特守行列。

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日籍守備教練玉木朋孝加入獅子軍後，嚴格訓練內容，讓內野手大呼受益良多，玉木朋孝教練更指名游擊手林靖凱，新球季要扮演內野指揮官角色，成為投手後方最堅固防線。


去年(2022)球季，統一獅團隊守備成績0.972是五隊之末，全年累計125次失誤也是五隊最多，統一特別聘請玉木朋孝教練來台搶救內野守備。就如傳統日本教練一般，玉木朋孝教練不僅強調守備基本功與專注度，更希望獅子軍年輕內野手在球場上能有細膩判斷比賽能力，他不斷透過翻譯郭恆孝拿著大聲公傳達給每位野手。


玉木朋孝坦言他想強化統一內野手全部技巧，無論守備接球方式或是腳步運用，他更指名林靖凱要當內野指揮官，不僅要成為隊友的榜樣，更要領導內野群。林靖凱表示，玉木朋孝是一位很要求細節與基本動作的教練，他提醒林靖凱在游擊這個位置，要常出聲提醒隊友，練習的一舉一動，都要呈現出職業選手的水準。


何恆佑過去是一壘手，去年球季在劉育辰教練建議下，短暫嘗試游擊位置，今年春訓玉木朋孝教練觀察他後，希望將他固定三壘位置與林子豪競爭。何恆佑表示，能有多個守備位置就有機會升上一軍，這也是他今年球季最大的目標，玉木教練也特別要求他注意守備重心，重心一定要低，手套由下而上，補救更多不規則的球。


玉木朋孝教練雖是首次來台執教，喜愛炎熱氣候的他，對於台南天氣已相當習慣，他與中信兄弟平野惠一教練是過去歐力士隊友，兩人也有比較多的交流討論。除了林靖凱與何恆佑外，林子豪與陳重廷也是玉木教練「訂閱」的重點，後面也將透過更多實戰演練，持續強化獅子軍內野守備能力。

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