女生「有HIGH」會生男寶寶？　醫師總結：男女寶寶秘訣大全公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，泌密會客室將所知道的各類說法總結為以下3類，大家不妨試試：
第一類:鄉民的傳說
- 拜註生娘娘：求男帶白百合花，求女帶紅百合花，以及對應供品。網友所推薦的廟宇有龍山寺、竹林寺和湧蓮寺為北部前三名；
- 吃白公雞：在準備懷孕的那個月，吃1隻白公雞，一般要純色的白公雞，都是帶藥性的，可以幫助生男孩，只要將白公雞直接燉湯喝就行了，不過調料不要放太多，要儘量保證原汁原味；
- 要生男孩，交歡次數不宜頻繁，間隔時間應長；要生女孩，交歡間隔時間不受限制；
- 參考清宮圖：清宮生男生女表相傳是依據陰陽五行和八卦的演繹、再加上時間的推算而得，只需對照孕婦懷孕的月份以及懷孕年齡，就可以推測出胎兒的性別；
- 行房前自製鹼性水（如蘇打水）沖洗陰道，可能較容易生出男寶寶。
- 女性high了沒：女性high時的分泌物會讓原本弱酸性的陰道變為中性，較適合Y精子存活，這樣就容易生出男寶寶；
- 深入射精：男性射精時要努力「深入」陰道內，讓爆發力較強、跑得快的Y精子有機會較快抵達卵子，就容易生男孩；
- 射精時兩人要緊密地結合：不論是上下還是前後的姿勢，男性若能貼緊女性臀部再進行射精，就能達成Y精子較快「進入核心」的機率；
- 計算行房日：排卵前2至3日行房，容易生女生；排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生。
- 飲食控制調節：媽媽多吃偏鹼性食物如蔬果和鈣片，爸爸多吃偏酸性食物如肉蛋，這樣持續3個月以上易生男孩。
本文經 陳偉傑醫師 、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
延伸閱讀
開工憂鬱、注意力不足狀況有解 營養師列「3日菜單」擺脫收假症候群
喝手搖飲料恐導致男性脫髮！ 研究：每週6杯以上就會傷害毛囊