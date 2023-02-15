10縣市低溫特報！今晨最低溫僅8.1℃　最快「這天」回溫

女生「有HIGH」會生男寶寶？　醫師總結：男女寶寶秘訣大全公開

女生「有HIGH」會生男寶寶？　醫師總結：男女寶寶秘訣大全公開
女生「有HIGH」會生男寶寶？　醫師總結：男女寶寶秘訣大全公開

每日健康-每日都做得到的健康

你想不想知道「保證生男或生女」的秘訣？之前有藝人分享交歡時「讓女生先high就會生男孩」的說法，而民間和網絡上也流傳著各種千奇百怪的方法。想要生男孩的夫妻，不妨參考來自鄉民的傳說，同時配合使用一些技巧，並且女生在備孕時事先打造鹼性體質，或許可以調整懷上男寶寶或女寶寶的機率！

我是廣告 請繼續往下閱讀
泌尿科醫師陳偉傑醫師、羅詩修醫師在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》發文分享，有些久久不孕的夫妻去做男性精蟲檢查時，還會順便問醫師有沒有保證生男孩、或保證生女孩的秘訣，甚至電視上有不少藝人如Ella和林宥嘉在分享自身經驗時表示，在交歡的過程「讓女生先high」就容易生男孩。

對此，泌密會客室將所知道的各類說法總結為以下3類，大家不妨試試：

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
第一類:鄉民的傳說

  1. 拜註生娘娘：求男帶白百合花，求女帶紅百合花，以及對應供品。網友所推薦的廟宇有龍山寺、竹林寺和湧蓮寺為北部前三名；
  2. 吃白公雞：在準備懷孕的那個月，吃1隻白公雞，一般要純色的白公雞，都是帶藥性的，可以幫助生男孩，只要將白公雞直接燉湯喝就行了，不過調料不要放太多，要儘量保證原汁原味；
  3. 要生男孩，交歡次數不宜頻繁，間隔時間應長；要生女孩，交歡間隔時間不受限制；
  4. 參考清宮圖：清宮生男生女表相傳是依據陰陽五行和八卦的演繹、再加上時間的推算而得，只需對照孕婦懷孕的月份以及懷孕年齡，就可以推測出胎兒的性別；
  5. 行房前自製鹼性水（如蘇打水）沖洗陰道，可能較容易生出男寶寶。
第二類:行房技巧

  1. 女性high了沒：女性high時的分泌物會讓原本弱酸性的陰道變為中性，較適合Y精子存活，這樣就容易生出男寶寶；
  2. 深入射精：男性射精時要努力「深入」陰道內，讓爆發力較強、跑得快的Y精子有機會較快抵達卵子，就容易生男孩；
  3. 射精時兩人要緊密地結合：不論是上下還是前後的姿勢，男性若能貼緊女性臀部再進行射精，就能達成Y精子較快「進入核心」的機率；
  4. 計算行房日：排卵前2至3日行房，容易生女生；排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生。
第三類: 打造鹼性體質

  1. 飲食控制調節：媽媽多吃偏鹼性食物如蔬果和鈣片，爸爸多吃偏酸性食物如肉蛋，這樣持續3個月以上易生男孩。
最後泌密會客室也強調，男生的XY精子才是決定生男、生女的關鍵，所以不要一味的錯怪老婆了。不過醫師認為生男或生女都非常好，提醒想為家裡新添小王子或小公主的爸媽們，應保持輕鬆愉快的心情迎接新生命的到來。

本文經 陳偉傑醫師 、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導

 

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
延伸閱讀
開工憂鬱、注意力不足狀況有解 營養師列「3日菜單」擺脫收假症候群
喝手搖飲料恐導致男性脫髮！ 研究：每週6杯以上就會傷害毛囊

星雲大師燒出舍利子！醫曬出「結石對比圖」：明明差很多

劉文正心肌梗塞過世！醫：留意奪命溫差　有2症狀快就醫

春季氣溫變化大當心急性心臟病　國健署提「4寶」預防

33歲輕熟女罹乳癌　醫籲「1動作」提升存活率

我是廣告 請繼續往下閱讀