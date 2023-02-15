無印良品惜物季開跑！多款夯品限時3折 小白鞋下殺399元
MUJI無印良品惜物季2/16-3/1開跑！將部分微瑕疵但不影響功能的商品，祭出超殺優惠3至7折出清，讓民眾用更實惠的價格購入所需物品，也能藉此降低浪費，打道惜物環保的宗旨，今（2023）年惜物季首度擴大在全台門市展開，共計超過3,000個品項限時限量販售，包括小白鞋惜物價只要399元就能帶走，還有循環扇、收納箱等超夯品項，數量有限，售完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
無印良品惜物季，廣受顧客愛用並連續4年蟬聯熱銷冠軍的，撥水加工有機棉舒適休閒鞋惜物價只要399元！其他像是各式聚丙烯收納箱與耐壓收納箱、有助紓壓放鬆的懶骨頭沙發本體與補充內墊、「Re MUJI」服飾系列等，都會依物品現場狀況提出3-7折的優惠價格，想知道惜物季的商品哪裡有，可以到官網查詢分店貨況，就能避免白跑一趟囉！
瑕疵有三種，首先倉庫瑕疵品是因為商品外箱／外包裝非完整狀態、或商品本體有輕微瑕疵，無法於門市上架販售，但使用功能經檢測一切正常無慮；其次帆布鞋會因為瑕疵會小髒污造成無法銷售，但本身是可使用商品；最後是門市展示瑕疵品，因為展示導致商品外包裝非完整狀態，或商品本體有明顯及較大的範圍瑕疵，但使用功能正常無慮。