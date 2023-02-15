周旋郭富城、梁朝偉之間！《風》杜鵑出狠招讓老公上位
萬眾期待的香港巨製《風再起時》由翁子光執導，兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作飆戲。由名模轉型為演員的杜鵑，在電影中穿著旗袍周旋於郭富城和梁朝偉扮演的二大探長之間，三人關係耐人尋味，杜鵑靠著高冷的名模氣勢，為了讓老公上位，面不改色的使出各種狠招，在影帝面前同樣氣場十足。
記者黃雅琪/綜合報導
《風再起時》呈現當年華探長風起雲湧的生活，郭富城與梁朝偉更同時心儀杜鵑扮演的上海富豪之女蔡真，讓電影增添了一份柔情。杜鵑原是國際知名的模特兒，個性的臉龐讓她快速走紅，2013年以電影《海闊天空》出道，從名模轉型便受到矚目，之後還在《擺渡人》和《歐洲攻略》中和梁朝偉合作，這回在《風再起時》兩人三度合作，但這回杜鵑扮演了郭富城的太太。
杜鵑在電影中一場現身上流社會舞會的情節，身穿白色禮服，一出場便顯得氣質高雅、魅力十足，郭富城為她獻上踢踏舞技，梁朝偉則是彈奏鋼琴，都是想吸引她的注意力，也引發了三人之間耐人尋味的關係，就連和郭富城的婚禮上，都還周旋在兩大影帝之間。而杜鵑扮演的蔡真不只是郭富城的美麗妻子，也成為左右他事業的幕後推手，也成為影響郭富城與梁朝偉關係的關鍵人物。《風再起時》2月24日上映。