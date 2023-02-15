劉文正橫空出世轟動樂壇 「永遠的白馬王子」離開也瀟灑
一代巨星劉文正（老劉、大頭）今（15日）傳出已在去年11月12日生日前兩週，因心肌梗塞病世於美國拉斯維加斯，享壽70歲。劉文正17歲念徐匯高中時報名台視歌唱比賽，拿下優勝，1975年於歌壇出道，俊俏五官、憂鬱眼色、180公分如白馬王子般的高䠷身材和迷人歌喉，穿著打扮和歌曲影響中港台許多男歌手的風格，被譽為華語樂壇「偶像始祖」。
娛樂中心／綜合報導
劉文正創下許多史上第一，歌林唱片發行的首張專輯《諾言》就造成轟動，製作、演出華語歌壇第一支音樂錄影帶（MV）《飛鷹》，他影視歌三棲，出道當年就演了電影《門裡門外》並演唱主題曲 ，後來到台視主持第一集《錦繡年華》，1977年主持華視《劉文正時間》創下了高達82%收視率，為本土綜藝節目立下新里程碑。
除了《諾言》，劉文正還唱紅《小雨打在我身上》、《閃亮的日子》、《三月裡的小雨》、《卻上心頭》、《愛像什麼》、《熱線你和我》等金曲，蟬聯3屆金鐘獎最佳男歌星獎，1981年受瓊瑤之邀復出影壇，主演《雲且留住》，隔年再出演《卻上心頭》、《燃燒吧火鳥》，1984年結束和寶麗金的合約，從此淡出歌壇。
劉文正退休後定居美國，1986年回台成立飛鷹唱片，捧紅出女團「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正及霍正奇、巫啟賢等人，1991年8月收掉唱片公司，正式隱居美國，除了至親好友，至此外界沒有太多他的消息。
消失樂壇的31年間，傳出劉文正住在美國洛杉磯，晚年投資房地產生意，資深歌手楊耀東、經紀人夏玉順都曾跟他碰過面，澄清劉文正並沒有如外傳發福，外表依然挺拔有型，散發貴族氣息，不過始終維持一貫低調性格，若一旦外出聚會被人認出，就會立刻離開。（編輯：楊穎軒）